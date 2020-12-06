Boş sokaklarda alkollü araç kullanırken yakalandı

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Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlamasında durdurulan bir sürücünün alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre Caddesi üzerinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptığı kontrol sırasında 34 ZT 5752 plakalı aracı durdurdu. Sokağa çıkma izni olduğu tespit edilen M.A.’nın aracından alkol kokusu alan ekipler test yaptı. 100 promil üstü alkollü olduğu tespit edilen sürücüye para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay el konuldu.

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