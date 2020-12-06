Bu mahallede yaşlılar çok mutlu Eskişehir’de yaşlıların yardımına koşan genç muhtar yüz güldürüyor Erenköy Mahalle Muhtarı Osman Çalış: “Evden çıkamayan vatandaşlarımızın yanındayız”

Eskişehir’de genç muhtar, sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayan yaşlılara erzak ulaştırarak yüzlerini güldürüyor.

Eskişehir’de Erenköy Mahallesi'nin 31 yaşındaki muhtarı Osman Çalış, korona virüs sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mahalledeki ihtiyaç sahiplerinin ve yaşlıların eli ayağı oldu. Mahalleli ve hayırseverler tarafından toplanan para ile erzak alan Çalış, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasında yaşlıların yüzünü güldürdü. Çalışkan muhtar herkes tarafından takdir görürken, temel gıda ürünlerini ulaştırdığı binlerce mahalleli tarafından da seviliyor.

Yapılan erzak dağıtımı hakkında konuşan Muhtar Osman Çalış, sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Toplanan yardımlarla erzakların alındığını ifade eden Çalış, “Dağıttığımız erzaklarımız kendi mahallemizde bulunan vatandaşlarımız ve yurt dışındaki yardımseverlerin vermiş olduğu paraların toplanmasıyla oluyor. Toplanan hayır paralarını biz bu vesile ile evinden çıkamayan yaşlılara, korona virüs hastalarına ve maddi durumu yetersiz olan ailelerimize dağıtmaya çalışıyoruz. Yaşlılarımıza bir telefon kadar yakınız. Ücretsiz bir şekilde erzaklarımızı götürüyoruz. Korona virüs hastalarına uyarılarda bulunuyoruz. Onlara da erzakları ulaştırıp ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

Yapılan erzak dağıtımından memnun olduğunu ifade eden Rüstem Kenar adlı vatandaş ise, “Allah razı olsun. Ben çok memnunum. Muhtar olmasa halim kötü. Rahatsızım, arıyorum eve kadar erzak getiriyor” diye konuştu.

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