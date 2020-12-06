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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokağa çıkma kısıtlaması en çok onları etkiledi

İHA

Sokağa çıkma kısıtlaması en çok onları etkiledi

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle taksiler müşteri bulmakta zorlandı.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında taksiler zor günler geçiriyor. Kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerinde olması işlerin yüzde 90 düşmesine neden oldu. Hafta sonu birçok taksi çalışmazken, çalışanlar da çok az müşteri buldu. Taksicilik yapan Hüseyin Kurt, taksi esnafı olarak dışarı çıkan insanlarla iş yaptıklarını söyleyerek, “İnsanlar evde kaldığı için bizim işlerimiz de otomatik olarak azalıyor. Hafta içi günleri hafta sonuna göre daha iyi çünkü akşam yasaklar başlayana kadar en azından bir şekilde teker dönüyor. Hafta sonu görüldüğü üzere sokaklar boş, müşteri yok, işler de ona göre az oluyor” dedi.
Bu dönemde taksiyi en çok şehir dışına çıkanlar, paket servis elemanları, sağlık çalışanları, hastaneye gidecek olan hastalar ve toplu taşımanın olmadığı saatlerde işten çıkan insanların kullandığını aktararak sözlerine devam eden Kurt, “Şu anda taksiler genellikle zorunluluktan tercih ediliyor diyebiliriz. Hafta içi sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde, sabah 10 ile akşam 9 arasında problem yok. Geçmişe nazaran her şey sıkıntılı tabii ama bazı saatler en azından şimdilik bizi tatmin ediyor. Çünkü beklentimiz yüksek değil. Onun dışında 1112 gibi otogara gidecek olanlar bir kıpırdanma yaşatıyor. Diğer zamanlarda genellikle bekleyişte oluyoruz” diye konuştu.

“Eskiden yoğunluğa yetişemiyorduk, şimdi saatte bir yolcu geliyor”
Pandemiden önce normal yaşamda yoğunluk nedeniyle durmadan yollarda direksiyon salladığını ifade eden 42 yaşındaki Hasan Hüseyin Kurt, “Bizim durağımızda yirmi tane kayıtlı araba var. Normal zamanda hiç kontak kapatmazdık, yoğunluktan dolayı müşterilere yetişemezdik. Yani sürekli yollarda olur ve müşterilere hizmet verirdik. Şimdiyse on taksi çalışıyor, diğer on taksi bekliyor. Geçen mesai bitiminde bir hesap yaptım, ortalama olarak saat başına bir müşterim oluyor” şeklinde konuştu.

“Tek temennimiz hastalığın bitmesi”
Normal hayata hasret kaldıklarını belirten Kurt, “Dileğim bu salgından bir an önce kurtulmamız. Sadece bizi ilgilendiren bir şey değil, bu küresel bir olay ve tüm dünyayı ilgilendiriyor. İnsanlık olarak tek temennimiz var, o da hastalığın bitmesi. Zaten hastalık bittikten sonra ufak ufak her şey rayına girecek, işletmeler açılacak, insanlar sokağa çıkacak ve ortam düzelecek illaki. Yapacak bir şey yok şu anda. Hayat normale döndüğünde ve diğer sektörler canlandığında taksicilik de canlanacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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