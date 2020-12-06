Kısıtlamada aç kalan sokak hayvanlarını HAYDİ ihbarıyla beslediler



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanlarına, HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) mobil uygulama üzerinden gelen ihbarla harekete geçen ekiplerce besleme çalışması yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sokak hayvanlarını da etkiledi. Vatandaşların kısıtlamaya uyarak evlerinde kalması sonucu sokak hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) isimli mobil uygulama üzerinden aldığı ihbar üzerine harekete geçerek sokak hayvanlarını besledi. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği üyeleriyle birlikte Osmangazi Üniversitesi Meşelik kampüsü ve parkların yanı sıra kent sokaklarında sokak hayvanlarına mama götüren ekipler, besleme çalışması yaptı.

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, pandemi sürecindeki yasaklarda, sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını ifade ederek, "Bu canların doymasına vesile oldukları için HAYDİ ekibinde görevli polis arkadaşlara ve gönüllülere çok teşekkür ederim. Eskişehir'in her bölgesinde, özellikle Akpınar Mahallesi, çöplük bölgesi, Sarısungur bölgesindeki hayvanlar çok aç. Muttalip bölgesi daha kötü durumda. Oraya girmek de, beslemek de mümkün olmuyor. Biraz duyarlılık istiyoruz. Herkes bir kap mama, bir kap su koyarsa bu canlar için çok iyi olacak. Çoğu ilçemizde besleme için Whatsapp grupları kurduk. İçişleri Bakanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bütün gönüllüler Eskişehir Emniyeti sayesinde, suistimale mahal vermeden rahat rahat besleme işlerini yapıyorlar" dedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi´nde görevli polis memuru Oksan Özdemir de HAYDİ uygulaması üzerinden gelen ihbarla harekete geçerek sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi. Vatandaşların 112 ve HAYDİ mobil programı üzerinden kendilerine ulaşabileceklerini anlatan Özdemir, "Birimimiz yeni kuruldu. Kuruluş amacı 5199 sayılı kanun kapsamında adli ve idari işleri yapmak, hayvanları koruyabilmek ve hayvanlara yapılan eziyetleri engellemektir. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı olan günlerde, hayvansever dernekleri başkanları ile birlikte hayvanlara besleme yapıyoruz. Amacımız can olan hayvanları korumak, kollamak, gözetmek ve en iyi şekilde yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olmak. HAYDİ uygulamamıza gelen ihbarları değerlendirerek devamında hızlı bir şekilde suç yerine intikal ederek suç delillerini muhafaza altına alıyoruz. Konuyu inceleyerek adli veya idari bir işlem yapılacaksa bununla ilgili cezayı uyguluyoruz. Adli bir olayda ise savcı ile görüşerek yapılacak işlemleri başlatıyoruz. Vatandaşımızın bize ulaşması çok kolay. 112'den ya da HAYDİ uygulamamızdan herhangi bir ihbarı fotoğraflayarak gönderebiliyorlar" diye konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkanlığı da sokak hayvanlarını beslemek için özel bir ekip kurdu. Sokak kısıtlamalarında ekipler, kent sokaklar ve parklarda sokak hayvanlarına mama vererek besledi.

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-12-06 15:28:03



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