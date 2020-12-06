Dur ihtarına uymadı

Eskişehir'de kontrol noktasında polisin dur ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucu yakalandı, sürücüsü gözaltına alındı.
Pandemi tedbirleri dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağında emniyet güçleri Eskişehir’in birçok kavşağında kontrol noktası oluşturdu. Odunpazarı ilçesi Emek mahallesinde gerçekleşen olayda, H.H.O. idaresindeki 26 RC 340 plakalı araç, kontrol noktasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Süren takip sonucu araç, Sanayi bölgesinde bulunan Venüs Sokak’ta yakalandı. Polislerin dur ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı.
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