Anadolu Üniversitesi akademisyenleri "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesi akademisyenleri "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde

İHA

Anadolu Üniversitesi akademisyenleri "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde

Anadolu Üniversitesi akademisyenleri “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı. Stanford Üniversitesi’nden Prof. Dr. John P.A. Ioannidas ve ekibi tarafından hazırlanan listede farklı disiplinlerden dünyadaki yedi milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2’lik dilime giren isimler Plos Biology isimli dergide yayımlandı.
Dünyanın farklı yerlerinden yedi milyon bilim insanı; bilimsel makale sayısı, atıf sayısı, atıf oranı gibi değişkenlerden oluşan ve kompozit indikator bilimsel etki endeksi kullanılarak belirlendi. Listede Anadolu Üniversitesinden de dört bilim insanı yer alıyor. Hindeksi, yayın ve atıf sayısı gibi ölçütler göz önüne alınarak 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sıralamanın yapıldığı listede Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi akademisyenleri Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Prof. Dr.Gülhan Turan Zitouni, Prof. Dr. Betül Demirci ve Prof. Dr. Ahmet Özdemir yer alıyor.
Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ‘dan ilaç geliştirme çalışmaları
Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın bilimsel çalışmaları, yeni sentetik ilaç moleküllerinin geliştirilmesi üzerine. Bu bilimsel çalışmalarının geneli de Science Citation Index (SCI) te Q1 ve Q2 kategori olan ve uluslararası etki değeri yüksek bilimsel dergilerde yer alıyor. Prof. Dr. Zafer Asım Kaplanıklı, üniversitemizin sağladığı üstün altyapı ve proje imkanlarını en verimli şekilde kullanarak ilaç geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.
Prof. Dr. Gülhan Turan’dan tüberküloz tedavisi
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Gülhan Turan, Science Citation Index (SCI) tarafından taranan dergilerde 84 adet araştırma makalesi yayınlandı. Yaptığı çalışmalara, SCI tarafından taranan dergiler tarafından kendi atıfları hariç 2 bin 362 kez atıfta bulunuldu. Ayrıca tüberküloz tedavisine yönelik ilaç tasarımı ve geliştirilmesi konularında uluslararası düzeyde dikkat çeken çalışmaları ile Farmasötik ve Medisinal Kimya alanında sağlamış olduğu bilimsel katkılar ile de bu listede yer almaya hak kazandı.
Prof. Dr. Betül Demirci’nin doğal ürünler hakkında 340’tan fazla makalesi
Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ABD öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Demirci’in hindeksi 35 olup, 2020 Science Citation Index (SCI) tarafından taranan dergilerde uçucu yağlar/ aromaterapötik doğal ürünlerin biyolojik ve farmakolojik etkileri konusunda 340'dan fazla makalesi yayınlandı. Yaptığı çalışmalara, SCI tarafından taranan dergiler tarafından 4850'den fazla atıf aldı.
Prof. Dr. Ahmet Özdemir’den anti kanser ilaç tasarımı
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı (ABD) öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Özdemir, Science Citation Index (SCI) tarafından taranan dergilerde 111 adet araştırma makalesi yayınlandı. Yaptığı çalışmalara, SCI tarafından taranan dergiler tarafından bin 954 kez, kendi atıfları hariç bin 735 kez atıfta bulunuldu. Özellikle hedefe yönelik anti kanser ilaç tasarımı ve geliştirilmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları ile Farmasötik ve Medisinal Kimya alanına sağladığı bilimsel katkılar ile bu listede yer almaya hak kazandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye 2020’de en çok siber saldırıya uğrayan ülke oldu Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin; "Saldırılar dünyada 687 milyon dolarlık zarara sebep oldu”
YEREL HABERLER Türkiye 2020’de en çok siber saldırıya uğrayan ülke ...
Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için sokaklarda Osmangazi ve Anadolu Üniversitesi kampüslerindeki sokak hayvanlarına mama ve su verildi Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı; "Bütün gönüllüler Eskişehir Emniyet Müdürlüğü sayesinde suiistimale mahal vermeden rahat rahat sokak hayvanlarını besleyebiliyorlar" İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa Koruma Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Oksan Özdemir; "Vatandaşımızın bize 112 ya da HAYDİ uygulaması üzerinden rahatlıkla ulaşabilirler"
YEREL HABERLER Polis ve hayvanseverler sokak hayvanları için ...
Dur ihtarına uymadı
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymadı
Kısıtlamada aç kalan sokak hayvanlarını HAYDİ ihbarıyla beslediler
YEREL HABERLER Kısıtlamada aç kalan sokak hayvanlarını HAYDİ ...
Odunpazarı’ndan karantinada olan ailelere günde 2 öğün sıcak yemek
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndan karantinada olan ailelere günde 2 ...
AKUT'tan Eskişehir OSB'ye ziyaret
YEREL HABERLER AKUT'tan Eskişehir OSB'ye ziyaret
Sokağa çıkma kısıtlaması en çok onları etkiledi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlaması en çok onları etkiledi
Bu mahallede yaşlılar çok mutlu Eskişehir’de yaşlıların yardımına koşan genç muhtar yüz güldürüyor Erenköy Mahalle Muhtarı Osman Çalış: “Evden çıkamayan vatandaşlarımızın yanındayız”
YEREL HABERLER Bu mahallede yaşlılar çok mutlu Eskişehir’de ...
Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden büyük başarı
YEREL HABERLER Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden büyük başarı
Park halindeki otomobil çekiciyle çalındı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil çekiciyle çalındı
Boş sokaklarda alkollü araç kullanırken yakalandı
YEREL HABERLER Boş sokaklarda alkollü araç kullanırken yakalandı
Evine gelirken yakalanan hırsızda uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Evine gelirken yakalanan hırsızda uyuşturucu ele ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında kablo çalarken yakalandılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında kablo çalarken ...
Tarihi bölge sokak hayvanlarına kaldı
YEREL HABERLER Tarihi bölge sokak hayvanlarına kaldı
Yasakta Porsuk Çayı’nın keyfini kazlar çıkardı
YEREL HABERLER Yasakta Porsuk Çayı’nın keyfini kazlar çıkardı
Sıfır araba alacaklar dikkat Sıfır araçları ekspertiz kontrolüne götürün Hatalı arabalar sıfır olarak satılıyor
YEREL HABERLER Sıfır araba alacaklar dikkat Sıfır araçları ekspertiz ...
Hatayspor Genel Sekreteri Özat: Dersimize yeterince çalışmamışız
YEREL HABERLER Hatayspor Genel Sekreteri Özat: Dersimize yeterince ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İftira ile karşı karşıyayız (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: İftira ile karşı karşıyayız ...
Esnafın yasak öncesi yoğun mesaisi Balıkları isterlerse temizleyip, isterlerse pişirip 'Alo Balık' paket servisi ile müşterilerin evlerine teslim ediyorlar
YEREL HABERLER Esnafın yasak öncesi yoğun mesaisi Balıkları ...
Bakan Akar: "Azerbaycan ordusu Karabağ’ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla kurtarmıştır" İlk Milli Helikopter Motoru TEI-TS1400’ün Teslim ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni’ne katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "Gökbey'in önümüzdeki dönemde seri üretiminin başlamasını da büyük bir heyecanla bekliyoruz" "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını olabildiğince süratle karşılamaya çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Akar: "Azerbaycan ordusu Karabağ’ı Ermenistan ...
ESOGÜ Bibliyofil’de “Otomatik Portakal” romanı konuşuldu
YEREL HABERLER ESOGÜ Bibliyofil’de “Otomatik Portakal” romanı ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İftira ile karşı karşıyayız
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: İftira ile karşı karşıyayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tank palet fabrikası ve Borsa İstanbul açıklaması Erdoğan İlk Milli Helikopter Motoru TEI-TS1400’ün testini izledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Türkiye’yi havacılık başta olmak üzere her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz” "Helikopter turboşaft motorumuzla açtığımız yolda diğer savunma sanayi araçlarımızın motorlarının tamamını yapana kadar ilerlemeyi sürdüreceğiz" “Arifiye’deki fabrika her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir" "İşlemin adı satış değildir, özelleştirme de değildir, yapılan işin adı işletme devridir”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tank palet fabrikası ve ...
Yerde yem bulamayan güvercinler tellere dizildi Yem veren insan olmayınca yerde güvercin kalmadı
YEREL HABERLER Yerde yem bulamayan güvercinler tellere dizildi Yem ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X