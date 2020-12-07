Koronavirüse karşı savunma sporları ve terapiler bağışıklığı kuvvetlendiriyor

Azerbaycan’da üniversitede öğretim görevlisi iken doktora yapmak için geldiği Eskişehir’de kalmaya karar veren Ali Arad; koronavirüs (COVİD19) karşı; savunma sporları ve terapilerin bağışıklığı kuvvetlendirmesi ile ilgili çeşitli programlar hazırlıyor ve programları uyguluyor.

COVİD 19 vakalarına karşı; insanların vücut savunma sistemine, savunma sporları ve terapilerin katkısı olduğunu belirten Ali Arad, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘’22 yıl eğitim sektöründe; eğitmenlik, antrenörlük ve öğretim görevlisi olarak çalıştım. Savunma sporları ve terapiler uzmanıyım. ’Bu pandemi döneminde; insanların vücut savunma sistemine, savunma sporları ve terapilerin önemli katkıları vardır 7’den 70’e herkese hitap ediyoruz. COVİD19’a karşı savunma sporları ve çeşitli terapilerde; kişilerin özgüveni, öz saygı, otokontrol, güçlü beden ve zihin gelişir. Her sanat dalını öğrenmek sabır, azim ve istikrar ister. Kapsamlı ve kaliteli savunma sanatları eğitimi; savunma tekniklerinden ziyade psikolojik açısından karakter ve davranış bozukluğunun giderilmesine zemin sağlar. Gelişmiş ülkelerde terapi yöntemi; psikologlar tarafından tavsiye edilmektedir. Eskişehir’de psikolog ve psikiyatri arkadaşlar ile çalışmalarımız devam etmektedir’’ dedi.

Arad, ‘’Araştırmalara göre düzenli ve uzun süre savunma sanatları eğitimi alan çocuklarda; madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklar az görülmektedir. Bağışıklık sistemimiz; fiziksel ve ruhsal sağlığımızdan direk etkilenir. Güçlü bir beden ve zihin; güçlü bir bağışıklık sistemi demektir. Savunma sporlarının disiplini; bizi hem ruhsal ve hem fiziksel açıdan güçlü yapar ve bizi zırh gibi korur. Sağlıklı beslenme, bol meyve ve çeşitli sebzeler tüketmek, savunma sporlarında ve terapilerde çok önemlidir. Savunma sporları; bizi fit tutar ve kendimizi iyi hissettiğimiz için sağlıklı besinlere meyilli oluruz’’ dedi.

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