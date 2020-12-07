Koronavirüse karşı savunma sporları ve terapiler bağışıklığı kuvvetlendiriyor

Azerbaycan’da üniversitede öğretim görevlisi iken doktora yapmak için geldiği Eskişehir’de kalmaya karar veren Ali Arad; koronavirüs (COVİD19) karşı; savunma sporları ve terapilerin bağışıklığı kuvvetlendirmesi ile ilgili çeşitli programlar hazırlıyor ve programları uyguluyor.
COVİD 19 vakalarına karşı; insanların vücut savunma sistemine, savunma sporları ve terapilerin katkısı olduğunu belirten Ali Arad, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘’22 yıl eğitim sektöründe; eğitmenlik, antrenörlük ve öğretim görevlisi olarak çalıştım. Savunma sporları ve terapiler uzmanıyım. ’Bu pandemi döneminde; insanların vücut savunma sistemine, savunma sporları ve terapilerin önemli katkıları vardır 7’den 70’e herkese hitap ediyoruz. COVİD19’a karşı savunma sporları ve çeşitli terapilerde; kişilerin özgüveni, öz saygı, otokontrol, güçlü beden ve zihin gelişir. Her sanat dalını öğrenmek sabır, azim ve istikrar ister. Kapsamlı ve kaliteli savunma sanatları eğitimi; savunma tekniklerinden ziyade psikolojik açısından karakter ve davranış bozukluğunun giderilmesine zemin sağlar. Gelişmiş ülkelerde terapi yöntemi; psikologlar tarafından tavsiye edilmektedir. Eskişehir’de psikolog ve psikiyatri arkadaşlar ile çalışmalarımız devam etmektedir’’ dedi.
Arad, ‘’Araştırmalara göre düzenli ve uzun süre savunma sanatları eğitimi alan çocuklarda; madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklar az görülmektedir. Bağışıklık sistemimiz; fiziksel ve ruhsal sağlığımızdan direk etkilenir. Güçlü bir beden ve zihin; güçlü bir bağışıklık sistemi demektir. Savunma sporlarının disiplini; bizi hem ruhsal ve hem fiziksel açıdan güçlü yapar ve bizi zırh gibi korur. Sağlıklı beslenme, bol meyve ve çeşitli sebzeler tüketmek, savunma sporlarında ve terapilerde çok önemlidir. Savunma sporları; bizi fit tutar ve kendimizi iyi hissettiğimiz için sağlıklı besinlere meyilli oluruz’’ dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.