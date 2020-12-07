Orman Bölge Müdürlüğü'nden Başkan Küpeli’ye ziyaret

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Ormanspor Başantrenörü Fatih Işık ve beraberindeki heyetle birlikte Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Eskişehir OSB Bölge Müdürü Erhan Tatar da yer aldı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, daha yeşil bir Eskişehir oluşturmak adına kurumlar arası iş birliğini çok önemsediklerini belirtti. Eskişehir OSB ile her zaman iyi ilişkiler kurduklarını aktaran Temel, bölgenin yeşillendirilmesi adına vermiş oldukları katkıların artarak devam edeceğini söyledi. Bölge Müdürü Temel bu sezon ilk defa Hentbol Erkekler 1. Liginde mücadele eden Eskişehir Ormanspor’un başarılı bir grafik çizdiğini belirterek, “Hentbol branşında yarışmacı ve mücadeleci bir ekip oluşturmak için kolları sıvayarak sezon başında, Rize Gençlik Spor Kulübü ile bir anlaşma yaparak Hentbol 1.Ligi Erkekler branşında liglere katılma hakkını elde ettik. Başantrenörlüğü ise tecrübeli isim Fatih Işık’ı getirdik. Ligde yeni bir takım olmamıza rağmen başarılı bir grafik çiziyoruz. Şehrimizi hentbolda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Bölge Müdürlüğünün katkılarıyla organize sanayi bölgesinde ciddi bir ağaçlandırma çalışması yaptıklarını aktaran Küpeli, “Yeşile ve ağaca önem veren bir bölgeyiz. Bunu aldığımız ödüller ve pilot bölge seçilerek kanıtladık. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Orman Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte ciddi çalışmalar yapıyoruz. OSB içinde çok sayıda noktaya ilave olarak, Atıksu Arıtma Merkezimiz ile Yaşam Merkezi ve OSB mesleki ve teknik lisemizin çevresinin yeşillendirilmesi noktasında bize önemli katkılarınız oldu. Ayrıca bölge müdürlüğü olarak bu yıl 15 bin fidanımızı toprakla buluşturuyoruz” dedi.

Başkan Küpeli ziyaretlerinden dolayı Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Ormanspor Başantrenörü Fatih Işık ve beraberindeki heyet teşekkürlerini sunarak, Ormanspor’a ligde başarılar diledi.

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