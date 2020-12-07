Çevre yolunda feci ölüm

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EskişehirAnkara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında üzerinden defalarca araç geçtiği tahmin edilen kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde EskişehirAnkara yolu üzerinde Kaymaz istikametinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Özay Y.'ye (46), plakası henüz tespit edilemeyen bir araç çarptı. Çarpma sonucunda hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedinin üzerinden farklı araçların da geçtiği tahmin ediliyor. Tanınmayacak duruma gelen Yılmaz'ın cesedi cenaze aracıyla Sivrihisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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