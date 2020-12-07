Eskişehir'de sit alanında define arayan 6 kişiye suçüstü



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Sivhisar ilçesinde, define aramak için izinsiz kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerden A.A., tutuklandı.

Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi Mandıra mevkiinde bulunan Hisarlık Örenliği ve Nekropolü olarak tescilli birinci derece arkeolojik sit alanı içinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Ekipler, şüpheli G.Ç., A.A., M.Ç., Ü.Ö., O.G., İ.S. suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede şüphelilerin sit alanı içinde 2 metre eninde ve 3 metre derinliğinde tünel şeklinde kazı yaptıkları tespit edildi. Kazı yapılan yerde 30 kilo potasyum nitrat gübre, ruhsatsız av tüfeği, el detektörü, kazma, kürek, levye ve murç gibi kazı işleminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, '2863 sayılı kültür ve tabiat varlıkları koruma kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılırken, ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle de toplam 18 bin 900 TL idari para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen G.Ç., M.Ç., Ü.Ö., O.G., İ.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-12-07 16:45:56



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