Eskişehirspor´da bir antrenör ve bir futbolcu koronavirüse yakalandı

ESKİŞEHİR (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bir antrenör ile bir oyuncunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
Eskişehirspor'da teknik heyet ve oyunculara Covid-19 testi yapılırken, antrenör ve 1 oyuncunun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Kırmızı siyahlı ekibin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün yapılan Covid-19 testleri neticesinde bir antrenörümüz ve bir futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir
2020-12-07 20:40:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.