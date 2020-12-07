Eskişehirspor´da bir antrenör ve bir futbolcu koronavirüse yakalandı



ESKİŞEHİR (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bir antrenör ile bir oyuncunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Eskişehirspor'da teknik heyet ve oyunculara Covid-19 testi yapılırken, antrenör ve 1 oyuncunun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Kırmızı siyahlı ekibin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün yapılan Covid-19 testleri neticesinde bir antrenörümüz ve bir futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir

2020-12-07 20:40:16



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