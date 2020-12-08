Babasını koronavirüsten kaybeden sağlıkçı Demet: Korktuğumuz şeyi yaşadık



Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de koronavirüse yakalanan babasını kaybeden 112 Ambulans Servisi Başhekimliği'nde acil tıp teknisyeni olan Demet Kara Özgür (39), hastalığı atlattıktan sonra yeniden görevine döndü. Koronavirüs sürecinin başından beri en çok ailesine bulaşmasından korktuğunu söyleyen Özgür, "Babamın hasta olduğunu öğrendiğimizde tabi ki çok üzüldük, çok korktuk. Korktuğumuz şey başımıza geldi. Koronavirüsün en başından beri babama bulaşması en korktuğumuz şeydi. Korktuğumuz şeyi yaşadık maalesef" dedi.

Eskişehir'de 6 yıldır acil tıp teknisyeni (ATT) olarak görev yapan evli ve 2 çocuk annesi olan Demet Kara Özgür'ün Eylül ayında annesi ve babası koronavirüse yakalandı. Daha sonra tedbir amacıyla test yaptıran Demet Kara Özgür de pozitif olduğunu öğrendi. Evde tedavi gören Özgür´ün emekli öğretmen olan babası Ceylan Kara (61), kanındaki oksijen seviyesinin düşmesi üzerine Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bir gün Covid-19 servisinde kalan Ceylan Kara durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Ancak 1 hafta sonra Ceylan Kara koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

'KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ'

Sağlıkçı Demet Kara Özgür evde, annesi ise hastanede koronavirüs tedavisi görerek atlattı. Özgür, karantina süresinin bitmesinin ardından yeniden Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevine dönerek koronavirüsle savaşmaya devam etti. Yaşadığı süreci anlatan Özgür, koronavirüs sürecinin en başından bu yana en çok ailesine bulaşmasından endişe ettiğini ve korktuğu şeyin başına geldiğini söyledi. Özgür, "Yaklaşık 6 yıldır Eskişehir 112´de ATT olarak görev yapıyorum. Geçen ay annem ve babam koronavirüs oldu. Ben de tedbir amacıyla test yaptırdığımda bana da bulaştığını öğrendim. Pozitifi olduğumu öğrenince iyileşene kadar nöbete gelmemem söylendi. Başhekimlik ve çalışma arkadaşlarım her gün arayıp sağlık durumumu sordular. Babamın kandaki oksijen seviyesi düştüğünde hastaneye yatırmak zorunda kaldık. Hastaneye yatırırken de yanlarındaydım. Onları yerleştirirken de yanlarındaydım. Babam sadece 1 gün serviste kaldı. Daha sonra yoğun bakıma almak zorunda kaldılar. Yoğun bakıma aldıktan 1 hafta sonra babam vefat etti. Babamın hasta olduğunu öğrendiğimde tabi ki çok üzüldük, çok korktuk. Korktuğumuz şey başımıza geldi. Koronavirüsün en başından beri babama bulaşması en korktuğumuz şeydi. Korktuğumuz şeyi yaşadık maalesef. Babamla en son hastaneye yatırdıktan sonra telefonla görüşmüştük" diye konuştu.

'ÇOK ZOR BİR SÜREÇTİ'

Eskişehir 112 Ambulans Servisi´nde acil tıp teknisyeni olarak çalışan Elif Canan Özkan da koronavirüsü atlatarak görevine döndü. Bu süreçte kendisinden çok ailesi için endişe ettiğini ifade eden Özkan, "Testim pozitif çıktıktan sonra kendim için değil ailem için endişe ettim. Halsizlik, ateş ve baş ağrısı şikayetlerim oldu. Hastalık süresi boyunca hem ailemle aynı evde yaşayıp hem de hastalığı onlara bulaştırmamaya çalışmak, bir odada yalnız başıma hastalığı atlatmak gerçekten zordu. Ne yazık ki anneme bulaştırdım. Kronik rahatsızlıkları ve yaşından dolayı Covid-19´un risk grubundaydı. Bu yüzden en çok annem için endişelendim. Koronavirüs atlattıktan sonra yine görevime döndüm. Annemin ve benim sağlık durumunun şu an iyi" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAKIN TAKİP

Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimliği, koronavirüs bulaşan personeli ve aileleri için seferber olup durumlarını yakından takip ediyor. Testi pozitif çıkan personel, hastalığı atlatıp test sonuçları negatife düştükten ve karantina sürelerinin dolmasının ardından yeniden göreve başlıyor.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-12-08 11:45:42



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