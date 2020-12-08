Kış aylarının gelmesiyle dokuma iplerine talep arttı Kimi hobi, kimi aile bütçesine katkı, kimi de fizik tedavisine katkı için örgü yapıyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte el emeği kışlık ürünlerin dokunacağı ipliğe talep arttı.

Havaların soğumasıyla el işi kışlık aksesuar daha çok örülmeye başlandı. Bere, atkı ve hırka gibi ürünleri evde kendileri yapmak isteyen ev hanımlarının yanı sıra hobi olarak yapanlar da bulunuyor. 1989 yılından bu yana bu sektörde esnaflık yaptığını belirten Serpil Doğan iplik satışının yanı sıra müşterilerine örgülerinde de yardım ettiklerini belirterek, “Bizde kış aylarında daha fazla yoğunluk oluyor. Yazın normal, ince, teri emen özel iplerimiz, kışın ise şapkalık, bere, atkı ve hırka ipleri tercih ediliyor. Patik ören yaşlılarımız, lif ören ve bununla evine maddi katkıda bulunan ev hanımlarımız var. Ayrıca eğlenmek için, hobi için yapanlar var” dedi.

Serpil Doğan, kendilerini iyi geldiğini belirten fizik tedavisi alan hastalarının da örgü için ip tercih ettiğini de söyledi.

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