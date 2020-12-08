Aşevi koronavirüs hastalarının yanında

Tepebaşı Belediyesi Nihalİsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra koronavirüse yakalanan ve evlerinde karantinada olan vatandaşlara da yemek hizmeti ulaştırıyor.

Tepebaşı Belediyesi Nihalİsmail Akçura Aşevi’nde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra koronavirüs hastası vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, profesyonel ekiplerce her gün sıcak yemek hazırlanıyor. Hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanan yemekler, pozitif olan veya karantinadaki 65 yaş üstü ve engelliler yine belediye ekipleri tarafından servis ediliyor. Sıcak yemek hizmetinden memnuniyet duyduğunu belirten vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi’ne ve duyarlı Eskişehir halkına teşekkürlerini iletiyor.

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