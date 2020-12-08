Eskişehirspor - Tuzlaspor: 0-2

Engin ÖZMEN Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA)STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Emre Kargın, Muhammet Yumak, Ali Can Alp
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem Sezgin, Onur, Alimi, Tolga (Dk.77 Kaan), Erdal, Bilal, Furkan, Mehmet, Mevlüt, Sholaja (Dk.90 Talha)
TUZLASPOR: Haydar İsmail (Dk.77 Ferhat), Gökcan, Segbefia, Aosman, Cajic (Dk.32 Ahmet), Pucko (Dk.56 Onat), Erdem, Rosario, Yasin, Tarık
GOLLER: Dk.59 Onat, Dk.69 Rosario (Tuzlaspor)
KIRMIZI KART: Dk.47 Furkan (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: İsmail, Ahmet, Yasin, Ferhat (Tuzlaspor) Erdal, Sezgin (Eskişehirspor)TFF 1'nci ligi 14'ncü hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-0 yenildi.
8´nci dakikada Cajic´in ortasında ceza sahasında topla buluşan Rosario´nun sert vuruşunu kaleci Ekrem güçlükle çıkardı.
30´ncu dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Sholaja´nın sert şutu kaleci Haydar'da kaldı.
59´nci dakikada Gökcan´ın şutu kaleci Erkem´den dönerken, tamamlayan Onat topu ağlara gönderdi: 0-1.
67´nci dakikada Ahmet Yazar´ın 30 metreden çektiği müthiş şut direkten geri döndü.
69´ncu dakika Ahmet´in ceza sahasında verdiği pasta, Rosario topu ağlara gönderdi: 0-2.
74´ncü dakikada Sholaja ceza sahası dışından sert vurdu. Topu kaleci Haydar parmaklarının ucuyla dışarı çeldi.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2020-12-08 18:25:40
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