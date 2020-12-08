İlhan Var: "İçeride hüngür hüngür ağlayan bir oyuncu topluluğum var"

Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var, Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İçeride hüngür hüngür ağlayan bir oyuncu topluluğum var. Ummadığımız bir dakikada 10 kişi kaldık. Kendi hatalarımızdan 2 gol yedik Kırılma anlarını geçemiyoruz" dedi.

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında Tuzlaspor’u misafir etti. Maçı 20 kaybeden siyahkırmızılı takım galibiyet hasretini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından ligin son sırasında bulunan Eskişehirspor 1 puanda kaldı.

Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var, "Mental olarak iyi hazırlandığımız maça iyi başladık. Galip geleceğimize inanıyorduk, pozisyonlar kaçırdık. Antrenmanlarımız iyi geçmişti. O niyetle sahaya çıktık ama ummadığımız bir dakikada 10 kişi kaldık. Kendi hatalarımızdan 2 gol yedik. Futbolun meyvesi gol, gol atamadık. Galip gelemesek de bu formayı yere düşürmemek için oynamak istiyoruz. Oyuncularım içeride hüngür hüngür ağlıyor. Demorolize olan takımımızı hazırlamamız lazım. Pes etmeyeceğiz biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kırılma anlarını geçemiyoruz. Bireysel gol yeme alışkanlığımız devam etti" diye konuştu.

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