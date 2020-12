Eskişehir’de yıllar önce keşfettiği 'Teriha Sanatı' ile atık kağıtları işleyerek eşsiz ürünler elde eden Ali Rıza Kart, sanatını öğrenmek için İngiltere ve Amerika’dan gelen teklifleri elinin tersiyle itti.

Yıllar önce televizyon izlerken buruşturup attığı kağıtları işleyip kendi deyimiyle Teriha Sanatı'nı keşfeden 54 yaşındaki Ali Rıza Kart, atık kağıtları adeta mücevhere dönüştürüyor. Bu sanatı dünya çapında sadece kendisi yapan Kart, bugüne kadar atık kağıtlardan yaklaşık 50 bin ürün elde etti. Yaptığı çalışmalarla Amerika ve İngiltere gibi ülkelerin dikkatini çeken Kart, sanatını ülkesinde öğretmek istiyor. Ahiretin tersten yazımını sanatıyla birleştirip icra ettiği sanata teriha diyen Kart, destek olunursa atık kağıtlardan orkestra kurmak istiyor.

"Buruşturduğu kağıtlardan sanat yaptı"

Konuyla ilgili İHA mikrofonuna konuşan Ali Rıza Kart, kağıt sanatını nasıl keşfettiğini anlattı. Kart, "Bundan 20 yıl önce tesadüfen bu sanatı keşfettim. Televizyon izlerken elimdeki kağıtları büküp köşeye koymuştum. İşe yarar bir şey olsalardı bunlardan ne güzel takılar olurdu diye düşündüm. Sonra kağıtları vernikledim ve vernikle uyumunu gördüm. O gün başlayan safahat bizi buraya getirdi. Her şeyi kendim tasarladım. Bu sanatı her hangi bir yerden görmedim, duymadım, öğrenmedim. Kendi kendime bulup geliştirdiğim bir teknik oldu. Kağıt denildiğinde aklınıza ne geliyorsa kullanabiliyorum. Hiç boya kullanmıyorum, kağıdın rengi neyse çıkan materyal o" diye konuştu.

"Sanatıma 'teriha' sanatı demek istiyorum"

Atık kağıtları ölü olarak değerlendiren ve bu kağıtların sanatıyla buluştuktan sonra hayat bulduğunu düşünen Kart, "Bu güne kadar 4050 bin adet üren yapmışımdır. Atılmış bir kağıdın bu safahata dönüşmesini hayretle karşılıyorlar. Gittiğim her platformda bunun hayretle karşılandığına ve büyük teveccüh gördüğüne şahit oldum. Yapmış olduğum sanata teriha sanatı demek istiyorum. Neden bu isim diye sorulursa, teriha ahiretin tersten okunuşudur. Yani kağıdın öldükten sonra yeniden dirilişi. Kendimce böyle bir felsefe geliştirdim" şeklinde konuştu.

"Kendi memleketimin insanı varken neden bu sanatı yabancıya öğreteyim"

Atık kağıtları görkemli hale getirip vitrine taşımak isteyen Kart, kendisine yurt dışından teklifler geldiğini söyledi. Son olarak sanatını memleketinin insanlarına öğretmek isteyen Kart şöyle konuştu;

"Aklımda milyonlarca şey var ama bunları hayata geçirmek çok zor. Çünkü atölye ortamına taşınması lazım ki o fikirler hayata geçebilsin. Tamamen kağıttan yapılan bir orkestra ile konser verdiğinizi düşünün. Bunun tüm dünyada yankısı olacaktır diye düşünüyorum. Bence bu konuda devletin desteğinin olması çok önemli çünkü devlet desteklemediğinde kendi çapınızda kalıyorsunuz. Çapınız ne kadarsa o kadarsınız çapınız da o kadar. Bu konuyla ilgili yurt dışında birçok teklif aldım. İngiltere’den, Amerika’dan burada insanlara öğretelim ve dünyaya yayalım dediler. Bende hep kendi memleketimin insanı varken neden bu sanatı yabancıya öğreteyim diye düşündüm. Memleketimde bunu öğretmek çok zormuş ama gidip İngiliz’e öğretir misin diye sorsalar hayır öğretmem."

