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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kazım Kurt'un 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

İHA

Başkan Kazım Kurt'un 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Mesajında, insan haklarının yalnızca korunması değil, sürekli ileri götürülmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Kurt; 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün; dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye’deki insan hakları ihlallerinin de bir kez daha gündeme taşındığı ve çözüm yollarının konuşulduğu bir gün olduğunu söyledi. Başkan Kurt mesajına şu sözlerle devam etti:
“Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde, evrensel değerler olan bireye saygı ve bireysel özgürlükler bulunuyor. Ne yazık ki ülkemiz hâlâ insan hakları ihlalleriyle gündeme gelmektedir. Ülkemiz, bu 10 Aralık’ı derinleşen yoksulluk ve koronavirüs salgınının gölgesinde geçirmektedir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 21’inci Maddesi’nde ‘Herkesin, ülkesinde kamu hizmetlerinden eşit yararlanma hakkı vardır’ yazmaktadır, ancak ülkemizde ne yazık ki durum bunun tam tersidir. Başta sağlık ve eğitim olmak ücretsiz olarak tüm vatandaşlara eşit sunulması gereken temel haklar, ne yazık ki ‘parası olana’ sunulmaktadır. Koronavirüs salgını ile krizde olan ekonomimiz, çıkmaza girmiş; işçisinden esnafına, emeklisine toplumun büyük bir kesimi bundan etkilenmiştir. Birçok kişi bu dönemde işsiz kalmış, evine ekmek götüremez duruma geldi. Salgın nedeniyle yüz yüze eğitim imkânsız hale gelmiş, uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir. Tableti, bilgisayarı olan çocuklar uzaktan eğitimlerine devam ederken, bu koşullara sahip olmayan çocuklarımız eğitim haklarından mahrum kaldı. Oysa, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 25’inci maddesinde ‘Herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması için yeterli yaşama standartlarına hakkı vardır; bu hak, beslenme, giyim, konut, tıbbi bakım ile gerekli toplumsal hizmetleri ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da kendi denetiminin dışındaki koşullardan kaynaklanan başka geçimini sağlayamama durumlarında güvenlik hakkını da kapsar’ denmektedir. Türkiye’de bir arada, kardeşçe ve eşit yaşama olanaklarımız vardır ve bunun oluşturulması için de hepimize görevler düşmektedir. İnsan hak ve özgürlüklerinin evrensel ölçütlere ulaştırılması konusunda toplumun tüm kesimlerine büyük görev düşüyor. İnsan haklarının ve temel özgürlüklerin tüm dünyada saygı gördüğü, korunduğu, güvenli ve aydınlık bir gelecek diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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