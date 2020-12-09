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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye´de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı

DHA

Türkiye´de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı


Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Seyitgazi ilçesinde bulunan Etimaden Kırka Tesisleri'nde, Türkiye´de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı. Pilot tesiste ilk yıl 10 ton lityum karbonat üretimi, daha sonra kapasitenin 600 tona yükseltilmesi hedefleniyor. Etimadem Teknoloji Geliştirme Daire Başkanı Derya Maraşlıoğlu, ilk üretilen lityum karbonatın yerli elektrikli otomobillerde kullanılacak lityum kalitesinde olduğunu söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı´nın milli enerji ve maden politikaları kapsamında, 3 yıldır üzerinde çalışılan lityum karbonat üretiminde son aşamaya gelindi. Eskişehir´de bor üretimi yapılan Etimadem Kırkla Tesisleri'nde kurulan pilot tesiste, hafta başından bu yana Türkiye´de ilk kez lityum karbonat üretilmeye başlandı. Pilot tesiste ilk yıl 10 ton üretim yapılacağı belirtilirken, bu kapasitenin daha sonraki dönemde 600 tona çıkarılması hedefleniyor.
'TÜBİTAK ANALİZLERİ YAPILDI'
Etimaden Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, lityumun 20´nci yüzyılda önemli mineral haline geldiğini kaydederek, ilk üretimlerin TÜBİTAK incelemesinden ve analizlerinden geçtiğini belirtti. Maraşlıoğlu, "Son yıllarda özellikle 20´nci yüzyılda lityum önemli bir mineral haline geldi. Batarya teknolojisinin gelişmesi özellikle sektöründe hızla büyümesinde dolayı kritik ham maddeler listesine dahil edildi. Bizim de çalışmamızın temeli budur. Her gün geçen gün lityumun öneminin artmasından dolayı laboratuvar çapında bor yan kayaçlarında yer alan lityumun kazanılmasına dair çalışmalara başladık. Bu kapsamda son 3 yılda yoğun bir çalışma yaptık, lityum karbonatı laboratuvar ortamında ürettik. Daha sonra başarılı bir üretimden sonra da buradaki ürün TÜBİTAK tarafından analizleri yapılarak küçük bir de pil üretimi gerçekleştirildi" dedi.
'EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ'
Üretimi yapılan lityum bataryanın çok kaliteli ve lityum batarya olarak kullanılabilecek seviyede olduğunu anlatan Maraşlıoğlu, "Batarya kalitesinde bir lityum karbonat olduğu tespit edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mızın milli enerji ve maden politikası kapsamında, Sayın Bakanımız Fatih Dönmez´in destekleriyle biz bunu prosese aktarmaya karar verdik. Şu an bulunduğumuz yerleşkedeki pilot çaptaki yaklaşık 10 ton kapasiteli lityum karbonat tesisini kurmaya karar verdik. Kurulumu tamamlandı, hafta başından itibaren Türkiye´de ilk kez lityum karbonat üretimine başladık. Buradaki üretimimiz en büyük sektör olan yani yaklaşık lityumun kullanım oranı yüzde 60´ı batarya teknolojisinde. Buradaki üretimimiz lityum iyon bataryasında kullanılan lityum kalitesinde olacak. Şu anda kurduğumuz proses tamamen Etimaden Ar-Ge´si tarafından geliştirildi ve Etimaden´e özel bir proesestir. Dünyada benzer bir üretim prosesi yoktur. Buradaki aldığımız verilerle de asıl üretim hedefi olan 600 ton kapasiteli üretim tesisimizi kurmak için parametreler belirleyeceğiz. Bununla ilgili çalışmalara başlıyoruz. En kısa sürede onu da hayata geçireceğiz. Aslında lityum ülkemizde de yoğun olarak kullanıyor" diye konuştu.
YERLİ OTOMOBİLE, YERLİ LİTYUM BATARYA
Türkiye´nin yılda 1200 ton kadar yurt dışından satın aldığı hatırlatan Etimaden Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Maraşlıoğlu, üretimi yapılacak lityum bataryaların yerli elektrikli otomobillerde de kullanılacağını belirterek, "Son 2-3 yıla baktığımız lityum karbonat ve bileşiklerinin 1200 ton ithalat girişi var. Burada üretilen 600 ton ile bu ithalatın önünü keserek büyük bir kısmını karşılamış olacağız. Sonraki yıllarda özellikle yerli elektrikli otomobillerin bataryasını üretmekte de bizi ürettiğimiz lityum karbonat kullanılabilecek. Buradaki çalışmalarımızı tamamlayıp, asıl tesisimize geçmek istiyoruz" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2020-12-09 13:43:47

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