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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2. Piyano Günleri tamamlandı

İHA

2. Piyano Günleri tamamlandı

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Piyano Günleri, yurt içi ve yurt dışından katılan birbirinden değerli piyanist ve eğitmenleri bir araya getirdi.
2. Piyano Günleri, pandemi dolayısıyla bu yıl 2327 Kasım tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Öğrenciler, öğretim elemanları ve müzik alanındaki herkese yönelik hazırlanan seminerler; F. A. Bonporti Trento Konservatuvarı, Kassel Müzik Akademisi, Bucknell Üniversitesi, Salem Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Süreç Bilimsel Araştırma ve Gestalt Enstitüsü'nden konuk olarak katılan on piyanist ve eğitmen tarafından verildi.

Prof. İpekli: “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölüm Başkanı Prof. Serla Balkarlı, Piyano Anasanat Dalı Başkanı Prof. Lilian Tonella Tüzün, Piyano Sanat Dalı Başkanı Doç. Selin Şekeranber Uluğbay ve Piyano Anasanat Dalı öğretim elemanlarından San. Öğr. El. Çağdaş Alapınar Gençay’ın Düzenleme Kurulu olarak görev aldıkları 2. Piyano Günleri'nin açılış konuşmasını Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Erol İpekli yaptı.
Konuklara ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Prof. Erol İpekli, Anadolu Üniversitesi çatısı altında böyle bir etkinliği düzenlemiş olmaktan dolayı Konservatuvar adına gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Ekinliğin ilk oturumunda İtalyan konuk eğitmen Prof. Antonella Costa, “Alfredo Casella piyanist, eğitmen, besteci; İtalya’da Neoklasik Dönem” konu başlığıyla bir seminer vererek, bestecinin önemini ve müziğe katkılarını anlattı. Piyanist Özgür Aydın, “Pianissimo” konu başlığıyla yurt dışında eğitim ve sanatsal kariyer konularında bilgiler verdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü teması altında davet edilen eğitmenler Prof. Güherdal Çakırsoy ve Öğr. Gör. Seçil Akdil, “Konservatuvar Geleneğinde Piyano Eğitimi” konusuyla geçmiş ve günümüz konservatuvar eğitimlerinin detaylarını, katılımcılar arasındaki öğrencileriyle birlikte ele aldılar. Amerika'dan katılan Scarlatte Kerr ve Celeste Watson, müzisyen sağlığı alanında ele aldıkları “Lister Sink Metodu Nedir?” konusuyla, yeni bir çalışma metodunun tanıtımını yaptılar. Amerika'dan katılan eğitmen, fortepiyanist Asist. Prof. Sezi Seskır “Brahms’ın Op.116 Fantezi’lerinin Müzikal Konuları” konusuyla Brahms yazısı ve yorumlaması üzerine yaptığı çalışmaları sundu. Anni Wang ve Ekin Cemre Üstünel “Klavye Sakatlıkları ve Bireysel Hikayeler” konusuyla piyanistler için son derece önemli olan beden kullanımı ile ilgili yararlı bilgiler verdiler. Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden Prof. Oytun Eren “Müzik Tarihinin Kırılma Anlarında C.Debussy” konusuyla, şiir ve edebiyatın empresyonist müzik üzerindeki yansımalarını ele aldı. Amerika'dan katılan konuklardan Ekin Cemre Üstünel, “Çalmayın Çalışın; Mental Çalışmanın Bilimi” çalışmasıyla, müzik alanındaki öğrencilere ışık yakacak çalışma teknikleriyle etkinliğe katkı sağladı. Piyanist Emre Şen, “Romantik Dönem Bestecilerin Nota Üzerine Bıraktıkları Nüans ve Yazıları Yorumlama" konusuyla piyanistlere yol gösterecek, düşündürecek ve geliştirecek fikirler verdi. Son olarak Andrea Arevalo “Düşünce ile Performans Sergileme” konusuyla sadece piyanistlere değil, müzik alanındaki herkese katkı sağlayacak bilgilerle donanmış seminerini gerçekleştirdi.
Toplam 10 seminerden oluşan etkinliğin oturum moderatörlükleri, Piyano Anasanat Dalı öğretim elemanları tarafından yapıldı. Yurt içi ve dışından 1000'in üzerinde katılımcıya ulaşan etkinlik, ülkemizin sanat camiasında da ses getirerek; konu, konuk ve organizasyon titizliğine dair olumlu ve gurur verici geri dönütler aldı. 2. Piyano Günleri etkinliğine ait 10 seminer, ilgi duyan sanatseverler tarafından Anadolu Üniversitesi’nin YouTube kanalı üzerinden de izlenebilecek.

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