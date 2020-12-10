Definecilerin kazısında patlama oldu, aralarında çıkan kavgada 1 kişi öldü



Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, 7 şüphelinin define bulma amacıyla yaptığı izinsiz kazı sırasında patlama oldu. Ömer K. elinden ve yüzünden ağır yaralanırken, patlamanın ardından şüpheliler arasında çıkan kavgada ise Mehmet Sarıoğlu (52) hayatını kaybetti. Ömer K. hastaneye kaldırılırken, jandarma ekiplerince diğer 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir´de oturan Mehmet Sarıoğlu, Murat K., Sevinç E., Servet K., Ömer K., Kaan K. ve Bekir K. ile birlikte define bulma umuduyla iki otomobille Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi Parmaklı mevkiine gitti. Burada izinsiz kazı yapan şüpheliler önlerine çıkan kayayı patlatmak istediği sırada el yapımı olduğu öne sürülen patlayıcı infilak etti. Define arayan şüphelilerden Ömer K. yüzünden ve elinden ağır yaralandı. Patlamanın ardından şüpheliler arasında tartışma çıkarken Mehmet Sarıoğlu ağır yaralanan Ömer K.´nın kardeşleri Kaan K. ve Bekir K. tarafından dövüldü. Sevinç E. ile Servet K. yaralanan Mehmet Sarıoğlu´nu otomobille Tepebaşı ilçesi Koyunlar Mahallesi´nde götürüp 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Sarıoğlu´nun hayatını kaybettiğini belirledi. Elinden ve gözünden yaralanan Ömer K. ise başka bir otomobille götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili Sevinç E., Murat K. Servet K., Kaan K. ve Bekir K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ARAÇTA PATLAYICI BULUNDU

Şüphelilere ait 26 VK 734 plakalı otomobilde yapılan aramada, el yapımı olduğu değerlendirilen patlayıcı madde bulunarak incelemeye alındı. Mehmet Sarıoğlu'nun cansız bedeni ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU

2020-12-10 00:24:31



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