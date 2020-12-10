Kışlıklar tezgâhta kaldı

Kovid19 riski ve okulların kapalı olması sebebi ile çocuklar evlerde kalınca özellikle onlar için getirilen kışlık ürünler esnafın raflarda kaldı.

Korona vakalarının artmasıyla birlikte alınan tedbirlerle sokağa çıkma kısıtlamaları sürüyor. Bu yasaklarla birlikte kış mevsiminin beklenilenden daha sıcak olması kışlık ürünlerden kazanç sağlayan esnafı da zor durumda bıraktı. Kışlık ürünler satan Hamam Yolu Caddesi esnafı esnaf Halil Öz, satışlarının azalmasından şikâyet etti. Öz, "Bu yıl satışlar tamamen bitik. Öğrenciler yok. Kış mevsimi şimdiye kadar sıcak geçiyor. Pandemi dolayısıyla dışarıda vatandaşlar az. Çocuk ürünlerinde tamamen yok durumdayız, çünkü evlerinden çıkmıyorlar. Tabii ki şu durumda çıkmamaları daha iyi olacak. Zaten biz 8 aydır içeriden yiyoruz. Ayrıca bize gelen ürünlerde de pandemiden dolayı yüzde 30 civarında artış oldu. Geçtiğimiz sene 10 liraya aldığımız ürünler bu sene 12 ila 14 lira arasında değişiyor ve fiyat artmaya da devam ediyor” dedi.

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