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Bakan Karaismailoğlu: “Trenimiz önümüzdeki hafta Çin’e varacak” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; “Demiryolu hat uzunluğumuzu 17 bin 527 kilometreye çıkaracağız” “E 5000 tipi Milli Elektrikli Anahat Lokomotif Geliştirme Projemiz kararlılıkla devam ediyor”

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “Trenimiz önümüzdeki hafta Çin’e varacak” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; “Demiryolu hat uzunluğumuzu 17 bin 527 kilometreye çıkaracağız” “E 5000 tipi Milli Elektrikli Anahat Lokomotif Geliştirme Projemiz kararlılıkla devam ediyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demiryolu ağını 12 bin 803 kilometreye çıkardıklarını, E 5000 tipi Milli Elektrikli Anahat Lokomotif Geliştirme Projesine ise kararlılıkla devam ettikleri belirtti. Çin yolculuğunu sürdüren ilk ihracat treni konusuna da değinen Karaismailoğlu, "Trenimiz, Azerbaycan’a ulaştı. Bugün Hazar Denizini geçerek Kazakistan’a ulaşarak normal Çin yolculuğuna devam etmektedir. Önümüzdeki hafta Çin’e varacak” dedi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi. İlk durağı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) olan Bakan Karaismailoğlu burada incelemelerde bulundu. Devrim otomobilini de inceleyen Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, demiryolu hat uzunluğunu 12 bin 803 kilometreye çıkardıklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, “Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Yatırımlarımızla sinyalli hat uzunluğumuzu yüzde 161, elektrikli hat uzunluğumuzu da yüzde 176 oranında artırdık. Demiryolu hat uzunluğumuzu 17 bin 527 kilometreye çıkaracağız. Karasal yük taşımacılığında demiryolu payını daha artıracağız. Ülkemizin doğubatı aksında uluslararası İpek Demiryolu hattının önemli bir geçiş ve lojistik merkezi haline getireceğiz. Gelişen, büyüyen, güçlenen demiryollarımızın bütün ihtiyaçları Eskişehir TÜLOMSAŞ’ın da içinde bulunduğu TÜRASAŞ tarafından karşılanacaktır. Dolayısıyla Eskişehir Bölge Müdürlüğü’müzde de kapasite artacak, üretim artacak” dedi.

"E 5000 tipi Milli Elektrikli Anahat Lokomotif Geliştirme Projemiz kararlılıkla devam ediyor”
Karaismailoğlu, "Ne kadar gurur vericidir ki, bugün demiryolu lokomotif, vagon ve otomasyon sistemlerimizi yerli ve milli olarak geliştiriyoruz. Eskişehir ve Sakarya’da hızlı tren ve metro araçları, Çankırı’da hızlı tren makasları, Sivas, Sakarya, Afyon, Konya ve Ankara’da hızlı tren traversleri, Erzincan’da yerli ray bağlantı malzemelerini üretiyoruz. Milli Dizel Elektrikli Manevra Lokomotifi’ni, Otomobil Taşıma Vagonu’nu, Dizel Jeneratör Setini’ni, Dizel Motoru, Cer Sistemlerini, Tren Kontrol Yönetim Sistemini ve akülü manevra araçlarını ülkemizde kendimiz üretiyoruz. Hatta bu ürünlerimizi dünyanın pek çok ülkesine ihraç ederek, daha önemli bir aşamaya da geçmiş bulunuyoruz. Milli demiryolu sektörünün ihtiyacı olan Elektrikli Anahat Lokomotifi ile birlikte, Hibrit ve Dual Lokomotiflerimizi ve özgün motor projelerimizi burada yürütüyoruz. E 5000 tipi Milli Elektrikli Anahat Lokomotif Geliştirme Projemiz kararlılıkla devam ediyor. 5 MW gücünde, saatte 140 kilometre hıza sahip elektrikli lokomotifin üretimi yapılacaktır. Bu proje kapsamında ayrıca, Dünya’da sadece sınırlı sayıda ülkelerin sahip oldukları katma değeri yüksek raylı araç sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Yurt dışı için, 11 adet demiryolu bakım aracı ile birlikte, 35 adet yük vagonu üretimleri devam ediyor. Ürettiğimiz 234 adet yük vagonunu da alıcılarına teslim ettik" diye konuştu.

“Trenimiz önümüzdeki hafta Çin’e varacak”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 4 Aralık günü ilk ihracat trenini İstanbul’dan Çin’e gönderdiklerini hatırlatarak, "Ülkemizin dış ticaretinde tarihi önem taşıyan bu çalışmayı gölgelemek ve yok saymak isteyenler, rutin bir takım bürokratik işlemler için trenin Halkalı İstasyonu’na uğramasını, ‘Tren yolundan döndü’ şeklinde aktarmaya çalıştılar. Bu ülkede bu bayrak altında yaşayan, ekmeğini yiyen, suyunu içen her bir insanımız için büyük gurur vesilesi olan böyle bir gelişmenin, hamasi tartışmalara alet edilmiş olması gerçekten anlaşılır bir şey değil. Yapılan bu iftira ve saldırgan tavırlara rağmen, trenimiz yoluna devam ediyor. Trenimiz, Azerbaycan’a ulaştı ve bugün Hazar Denizini geçerek Kazakistan’a ulaşarak normal Çin yolculuğuna devam etmektedir. Önümüzdeki hafta Çin’e varacak” şeklinde konuştu.
Bakan Karaismailoğlu TÜRASAŞ'ın ardından Eskişehir Valiliği'ni ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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