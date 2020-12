Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Çin treni Azerbaycan´a ulaştı

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye´den Çin´e giden 42 vagonunda beyaz eşya yüklü ilk ihracat treninin Azerbaycan´a ulaştığını ifade ederek, "Yapılan bu iftira ve saldırgan tavırlara rağmen, trenimiz yoluna devam ediyor. Trenimiz, Azerbaycan´a ulaştı ve bugün Hazar Denizi'ni geçerek Kazakistan´a ulaşarak normal Çin yolculuğuna devam etmektedir. Önümüzdeki hafta Çin´e varacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara´dan yüksek hızlı tren ile Eskişehir´de geldi. Garda Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra tren vagonları üretimi yapan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Eskişehir Bölge Müdürlüğü´ne geçti. TÜRASAŞ Genel Müdürü Ahmet Metin Yazar tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, fabrikanın Ar-Ge, üretim merkezlerini gezerek, incelemelerde bulundu. Türkiye´nin ilk yerli otomobili olan Devrim Otomobili Müzesi'ni gezen Bakan İsmailoğlu, yapım aşamaları hakkında da bilgi aldı.

Türkiye´nin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım akslarının orta noktasında bulunan kilit taşı illerimizden Eskişehir´de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Eskişehir´ de bulunan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi (TÜLOMSAŞ), Sakarya´da yer alan Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) ve Sivas´ta faaliyet gösteren Türkiye Demiryolu Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜDEMSAŞ) bağlı ortaklık statüsünden çıkarılarak, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Genel Müdürlüğü çatısı altında birleştirilmiştir. Bu şeklide, TÜRASAŞ olarak üç bölge müdürlüğü ile birlikte demiryolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve bilgi birikimi, yaklaşık 4000 yetişmiş insan gücü ile milli ve yerli teknolojiler üreten tesislerle, ülkemizin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi haline gelmiştir. Bölge müdürlükleriyle birlikte TÜRASAŞ´ta, Milli Dizel Tren Seti, Milli Elektrikli Tren Seti, Milli Dizel Elektrikli Manevra Lokomotifi, Otomobil Taşıma Vagonu, Milli Yük Vagonu, Dizel Jeneratör Seti, Dizel Motor İmalatı, Cer Sistemleri, Tren Kontrol Yönetim Sistemi ve Akülü Manevra Aracı gibi ana ürün ve sistemlerin projeleri tamamlanmıştır" dedi.

TÜRASAŞ´a bağlı Eskişehir Bölge Müdürlüğü´nün 1894 yılında kurulduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"TÜRASAŞ bölge müdürlüklerimizin ürettikleri raylı sistem araçları, büyükşehirlerimizin kent içi raylı sistemlerinin ihtiyaçlarına da cevap verecek nitelikte ürünlerdir. Bu kapsamda, 4 araçlı 8 set toplam 32 adet elektrikli banliyö aracı 2023 yılı sonuna kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilecek. Türkiye, ulaştırma ve altyapı alanında atılımcı bir geleneğe sahip. 18 yıldır ulaşımın her modunda olduğu kadar haberleşmede de büyük projeler ve cesur yatırımlarla ülkemizi ilmek ilmek örüyoruz. Türkiye´nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olması ve yakın gelecekte bir lojistik süper güce dönüşmesi yolunda gece gündüz çalışıyoruz. Eskişehir´de 405 kilometresi yüksek hızlı tren hattı, 227 kilometresi konvansiyonel hat olmak üzere, 632 kilometre demiryolu ağı bulunmaktadır. YHT ile Ankara-Eskişehir-İstanbul arasında seyahat adeta bir keyfe dönüşmüştür. Ankara-Eskişehir arasında ulaşımın yüzde 65´i YHT ile yapılmaktadır. Türkiye büyük hedefleri olan ve asla azla yetinmemesi gereken bir ülkedir. Bu nedenledir ki, geleceğimizi inşa edecek dev projeler bugünden hayata geçirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti´nin kuruluş vizyonu içinde önemli yer tutan `anayurdu demir ağlarla örmek´ vizyonuna sahip çıkarak, demiryollarımızda çok yönlü bir reform gerçekleştiriyoruz. Demiryolu, her daim, diğer ulaşım modlarına göre, hem yolcu hem de yük taşımacılığı alanında, verimliliği, ekonomikliği ve çevreci bir alternatif olması nedeniyle güncelliğini korumaktadır. Bu düşüncelerle, demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Yatırımlarımızla sinyalli hat uzunluğumuzu yüzde 161, elektrikli hat uzunluğumuzu da yüzde 176 oranında artırdık. Demiryolu hat uzunluğumuzu 17 bin 527 kilometreye çıkaracağız. Karasal yük taşımacılığında demiryolu payını daha artıracağız. Ülkemizin doğu-batı aksında uluslararası İpek Demiryolu Hattı'nın önemli bir geçiş ve lojistik merkezi haline getireceğiz. Gelişen, büyüyen, güçlenen demiryollarımızın bütün ihtiyaçları Eskişehir TÜLOMSAŞ´ın da içinde bulunduğu TÜRASAŞ tarafından karşılanacaktır. Dolayısıyla Eskişehir Bölge Müdürlüğü´müzde de kapasite artacak, üretim artacak."

DONANIMSAL VE YAZILIMSAL TÜM ÜRÜNLERİ BİZ ÜRETİYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demiryolu reformları kapsamında, demiryolunun üzerindeki donanımsal ve yazılımsal tüm ürünleri yerli fabrikalarda üretebiliyor olmanın çok önemli bir başarı olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne kadar gurur vericidir ki, bugün demiryolu lokomotif, vagon ve otomasyon sistemlerimizi yerli ve milli olarak geliştiriyoruz. Eskişehir ve Sakarya´da hızlı tren ve metro araçları, Çankırı´da hızlı tren makasları, Sivas, Sakarya, Afyon, Konya ve Ankara´da hızlı tren traversleri, Erzincan´da yerli ray bağlantı malzemelerini üretiyoruz. Milli Dizel Elektrikli Manevra Lokomotifi´ni, Otomobil Taşıma Vagonu´nu, Dizel Jeneratör Setini´ni, Dizel Motoru, Cer Sistemlerini, Tren Kontrol Yönetim Sistemi'ni ve akülü manevra araçlarını ülkemizde kendimiz üretiyoruz. Hatta bu ürünlerimizi dünyanın pek çok ülkesine ihraç ederek, daha önemli bir aşamaya da geçmiş bulunuyoruz. Yöneticilerimiz, mühendislerimiz, işçilerimiz sayesinde teknoloji üretip, teknoloji satan bir ülke haline geldik. Onlarca yıldır hepimizin özlemi olan bu konumu demiryolu alanında da nihayet kazanmış olmak; gençlerimize ve çocuklarımıza gelecekleri hakkında umut ve özgüven aşılamak bakımından çok kıymetlidir. TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü´nde devam eden yerli ve milli yatırımlarımızı inceledik. Milli demiryolu sektörünün ihtiyacı olan Elektrikli Anahat Lokomotifi ile birlikte, hibrit ve dual lokomotiflerimizi ve özgün motor projelerimizi burada yürütüyoruz. E5000 tipi Milli Elektrikli Anahat Lokomotif Geliştirme Projemiz kararlılıkla devam ediyor. 5 MW gücünde, saatte 140 kilometre hıza sahip elektrikli lokomotifin üretimi yapılacaktır. Bu proje kapsamında ayrıca, dünyada sadece sınırlı sayıda ülkelerin sahip oldukları katma değeri yüksek raylı araç sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Proje ile lokomotiflerimizin ihtiyacı olan dizel motorlarının yakıt tüketimlerini azaltırken, performanslarını da yine yerli imkanlarla iyileştiriyoruz. Yine bu proje kapsamında, lisans hakları bize ait olan 8 silindirli az yakıtlı özgün motor tasarımlarımız devam ediyor. Yurt dışı için, 11 adet demiryolu bakım aracı ile birlikte, 35 adet yük vagonu üretimleri devam ediyor. Ürettiğimiz 234 adet yük vagonunu da alıcılarına teslim ettik. Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi demiryollarında yaptığımız bu önemli yatırım çalışmaları ülkemizin ticaret ve ekonomisine katma değer olarak dönmektedir. Duyduğumuz gurur ise paha biçilmez."

ÇİN´E GİDEN İLK İHRACAT TRENİ AZERBAYCAN´DA

Geçen 4 Aralık´ta İstanbul´dan yola çıkan Türkiye tarihinin Çin´e giden ilk ihracat treni hakkında çıkan olumsuz yorumlara ve `yolundan döndü´ ifadelerine tepki gösteren Bakan Karaismailoğlu, trenin Azerbaycan´a ulaştığını söyleyerek, "4 Aralık´ta da ilk ihracat trenimizi İstanbul´dan Çin´e gönderdik. Ülkemizin dış ticaretinde tarihi önem taşıyan bu çalışmayı gölgelemek ve yok saymak isteyenler, rutin bir takım bürokratik işlemler için trenin Halkalı İstasyonu´na uğramasını, `Tren yolundan döndü´ şeklinde aktarmaya çalıştılar. Bu ülkede bu bayrak altında yaşayan, ekmeğini yiyen, suyunu içen her bir insanımız için büyük gurur vesilesi olan böyle bir gelişmenin, hamasi tartışmalara alet edilmiş olması gerçekten anlaşılır bir şey değil. Yapılan bu iftira ve saldırgan tavırlara rağmen, trenimiz yoluna devam ediyor. Trenimiz, Azerbaycan´a ulaştı ve bugün Hazar Denizi'ni geçerek Kazakistan´a ulaşarak normal Çin yolculuğuna devam etmektedir. Önümüzdeki hafta Çin´e varacak" şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRASAŞ ESkişehir Bölge Müdürlüğü'ndeki incelemelerinin ardından Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

