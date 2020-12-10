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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Çin treni Azerbaycan´a ulaştı (2)

DHA

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Çin treni Azerbaycan´a ulaştı (2)


İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eskişehir Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Parti yönetimi ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, bazın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mart ayından bu yana yaşanan pandemi sürecine rağmen şantiyelerin açık olduğunu ve çalışmalara devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemize yayılmış 3 binin üzerindeki şantiyemizde 400 bine yakın çalışımız ile birlikte memleketimize katkıda bulunmak için büyük bir özveriyle çalışmalarımız var. Mart ayından bu yana devam eden salgı sürecinde bile bütün tedbirlerimizi aldık. Arkadaşımız büyük bir özveriyle hiçbir şantiyemizi kapatmadan, işlerimizi bir bir tamamlıyoruz. Bir taraftan açılışlar yapıyoruz, bir taraftan temeller atıyoruz. Ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Yaşam kalitesini güçlendiriyoruz, yaptığımız bütün yatırımlar bölgesinde istihdama, üretime, ticaret, turizme katkı sağlayan projeler" dedi.
'KAZALAR YÜZDE 80 AZALDI'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hazırladıkları projelerin çok değerli olduğunu belirten Karaismailoğlu, bölünmüş yollar sayesinde kazalarında yüzde 80 oranında azaldığını kaydederek, "Bunlar yüzyıllar boyu ülkemize hizmet edecek, çok değerli projeler. Özellikle kara yollarında son 18 yılda yaptığımız 28 bin kilometre bölünmüş yolla, taşıt trafiğinin yüzde 179 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar oldu. Yani yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık. İnşallah bu yatırımlar artarak devam edecek. Pandemi sürecinde bu kadar kısıtlamaya rağmen, bizlerin çalışmaları durmadan devam ediyor. Tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz" diye konuştu.
AKHİSAR ÇEVRE YOLU HAFTA SONU AÇILACAK
Bakan Adil Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan Akhisar çevre yolunun hafta sonu açılacağını belirterek, "Bu Cumartesi günü Akhisar çevre yolunu hizmete alacağız. Daha sonraki hafta sonu Malatya Köprühan köprüsünü, daha sonraki hafta sonu Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini hizmete alarak 400 kilometrelik Kuzey Marmara otoyolunu tamamlamış olacağız. Yine Ankara-Niğde otoyolunda eksik kalan kısmını da tamamladık. Onu da önümüzdeki hafta açılışını yaparak hizmete alacağız. Demir yollarında büyük bir atılım var. Önümüzdeki yıllar demir yolları yılları olacak. Orada da bir taraftan hızlı trenlerin imalatları, bir taraftan sanayi bölgelerine bağlantılar, bir taraftan limanlara bağlantıları, bunları yaparak ülkemizdeki üretimdeki lojistik  maliyetleri düşürmeyi hedefliyoruz. Yine ülkemizdeki üretimin yurt dışına demir yolu ile ihracatıyla ilgili de tüm çalışmaları yapıyoruz. Onların da önünü açmak için büyük bir özveri ile çalışıyoruz" diye konuştu.
'ÇİN'E TRENLERİN DEVAMI GELECEK'
İstanbul'dan yola çıkan ve Çin'e giden ilk ihracat trenini hatırlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni ihracat trenleri için görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek, "Çin´den Pekin´e uzanan demir ipek yolunun orta koridorunu kullanarak ilk ihracat trenini Çin´e göndermiştik. Bunu peşi de gelecek inşallah. Onun da bağlantılarını ve görüşmelerini yapıyoruz. Artık bundan sonra ülkemizden Çin'e ve Avrupa ülkelerine demir yolu ile birçok ihracat trenlerimizi faaliyete geçireceğiz. Onların çabası içerisindeyiz dedi.
Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamaların ardından Eskişehir´deki AK Parti'li belediye başkanlarıyla basına kapalı olarak görüştü ardından şehirden ayrıldı.DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2020-12-10 15:14:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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