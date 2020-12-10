Define kazısındaki cinayetin şüphelileri adliyede (2)

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir´de define bulma amacıyla yapılan izinsiz kazıda, Mehmet Sarıoğlu cinayetiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kaan K. ve Bekir K. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)

2020-12-10 20:10:28



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