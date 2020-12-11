Eskişehir'de bin yıllık el yazması İncil ele geçirildi (2)

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6 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Eskişehir'de, elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki bin yıllık el yazması İncil´i ve üzerinde değerli taşlar bulunan kolyeleri satmak isterken alıcı kılığındaki Jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerin İncil´i satmak için 1.7 milyon dolar talep ettikleri öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)

2020-12-11 22:03:49



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