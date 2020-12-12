Balıkçılardan sağlıkçılara destek projesi Sağlık çalışanlarına destek olmak için sosyal sorumluluk projesi başlattılar Eskişehirli olta balıkçıları, sağlık personellerine destek oluyor

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER), pandemi sebebiyle görevleri artan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla tüm sağlık personellerinin fedakârca çalıştıklarını vurgulayarak bir sosyal sorumluluk projesi düzenledi.

Koronavirüs vakaları çoğaldıkça sorumlulukları da artan sağlık çalışanlarına destek olmak için bazı kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor. Bu kurumlardan biri olan Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER), toplumu bilinçlendirmek ve sağlıkçılara “yalnız değilsiniz” mesajı vermek için dernek üyeleri arasında bir video yarışması düzenledi. Videolar, “Mümkün olduğunca evden çıkmayalım, çıkmamız gerektiği durumlarda ise tedbirlerimizi alarak maskemizi takalım, sosyal mesafeye uyalım, sağlık çalışanlarına biz de destek olalım” temasıyla çekiliyor.



“Sağlık çalışanlarımıza nasıl faydalı oluruz diye düşündük”

ESBALDER Başkanı Yasin Başaran, sağlık çalışanlarına destek olabilmek için dernek olarak bir arayış içine girdiklerini ve bu projeyi geliştirdiklerini kaydetti. Tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi dönemini bir savaş olarak düşündüklerini belirten Başaran, sağlık çalışanlarını ise bu savaşın en ön cephesinde savaşanlar olarak tanımladı. Sözleri sürdüren Başaran, “Sağlık çalışanlarına destek olabilmek için ne yapabiliriz diye yola çıktık. Sağlık çalışanlarımıza nasıl faydalı oluruz, nasıl bir kişiyi daha bilinçlendiririz diye düşündük. İşin neticesinde de bir sosyal sorumluluk projesi ortaya koyduk. Şu anda güzel bir katılım var, biz bu işin daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Katılımın daha fazla olması için ödül koyduk, sembolik bir rakam belirledik. Videolar geliyor, bunları sosyal medyada paylaşmaya devam ediyoruz. Bu hafta sonuna kadar bu etkinlik sürecek. Pazar günü bitirmiş olacağız bu projemizi. Bunun akabinde, oluşturduğumuz hakem heyeti tarafından videoların içerisinde eleme yaparak en iyi videoyu ve en iyi sosyal mesajı veren kişi birinci seçeceğiz. Belirlediğimiz o sembolik rakamı da kendisine hediye olarak takdim edeceğiz” dedi.



“Sosyal mesafeye uyalım, sağlık çalışanlarına biz de destek olalım”

Kendilerinin bir balıkçı derneği olduğunu, ama bu süreçte balıkçılığı öne çıkarma düşüncesinde olmadıklarını kaydeden Yasin Başaran, sağlık çalışanlarına nasıl destek olabileceklerine kafa yorduklarını aktardı. Başaran, “Verdiğimiz mesajlarla bir kişiyi daha bu destek sürecine nasıl dahil edebiliriz diye düşündük. Bu yola çıkarken de şöyle bir slogan belirledik: ‘Mümkün olduğunca evden çıkmayalım, çıkmamız gerektiği durumlarda ise tedbirlerimizi alarak maskemizi takalım, sosyal mesafeye uyalım, sağlık çalışanlarına biz de destek olalım’. Videoların içerisinde de görmek istediğimiz buydu. Gelen videolara baktığımızda da amacımıza ulaştığımızı görüyoruz. Sağlık çalışanlarımıza destek adına gelen mesajlar, insanların bilinçlendiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.



“Bir, sıfırdan büyüktür”

Balıkçılar olarak tuttukları balıkları saldıklarını söyleyen ESBALDER Başkanı Başaran, son olarak şu ifadeleri kullandı:

“Doğal hayata salınmış bir hayvan bile bizim için çok kıymetli. Kaldı ki bir insan hayatı çok daha kıymetli. Şu mantıkla hareket ediyoruz; ‘bir, sıfırdan büyüktür’. Kazanılmış, kurtarılmış her bir birey aslında toplum için binlere hitap ediyor. Çünkü bir kişi bir kişiyi getirir ve damlaya damlaya göl olur.”



Eskişehir Türk Sağlık Sendikası Başkanı: “Sağlık çalışanları adına teşekkür ediyorum”

Eskişehir Türk Sağlık Sendikası Başkanı Hüseyin Kararman, kampanya için bir teşekkür videosu yayınladı. Kararman videoda şöyle konuştu:

“ESBALDER Yönetim Kurulu’nun, pandemi döneminde ‘ESBALDER farkındalığı’ adı altında düzelemiş olduğu yarışmaya katkı sağlayan, evlerinde videolar çeken, maske, mesafe, hijyen kuralları konusunda halkımızın bilinçlenmesi için çaba harcayan ESBALDER ailesine, sağlık çalışanları adına teşekkür ediyorum.”

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