Arkadaşlar arasında tartışma kanlı bitti: 2 yaralı Tartıştığı arkadaşlarını tabancayla vurdu

Eskişehir’de meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Güllük Mahallesi Mızrak Sokak’ta meydana geldi. Evde oturan ve arkadaş oldukları öğrenilen Ataberk K. Samet Y. ve Ali A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Ali A., üzerinde taşıdığı tabancayla ateş ederek Ataberk K. ve Samet Y.’yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi Ali A.’yı suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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