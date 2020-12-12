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Bisiklet hırsızlığı kamerada

DHA

Bisiklet hırsızlığı kamerada


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, bir kişinin apartmanın içerisindeki merdiven demirlerine bağlı olan bisikleti çalma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Yenibağlar Mahallesi Özbek Sokak'ta meydana geldi. Dairelerin ziline basıp, kapıyı açtırdıktan sonra apartmana giren bir şüpheli, önce merdiven demirlerine bağlı olan bisiklete yöneldi. Bir süre uğraştıktan sonra demir boru yardımıyla bisikleti bağlı olduğu yerden kurtaran şüpheli, bisiklete binerek uzaklaştı. Bisikletinin çalındığını fark eden Hakan Çetinkuş (45), polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 
'ÇOCUĞUMA YENİ ALMIŞTIM'
Hakan Çetinkuş (45), bisikleti bir süre önce çocuğuna hediye aldığını belirterek, "Hırsız, çocuğuma yeni aldığım bisikletin kilidini kırarak götürmüş. Biz de hemen polisi aradık. Polis, kamera görüntülerini alarak inceleme başlattı. Daha sonra olay yeri inceleme ekiplerini çağırdılar. Onlar da parmak izlerini aldılar. Biz güvenlik kamerasını izlediğimizde hırsızın önce etrafı gözetledikten sonra apartmana girdiğini gördük. Kilidi de bir boru ile kırmış. Bu şahıs farklı mahallelerde bu hırsızlıkları gerçekleştirmiş. Bu şahsın yakalanarak, cezalandırılmasını istiyoruz. Biz bisikletin bulunmasından çok başkalarının da canı yanmasın istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-12-12 15:10:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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