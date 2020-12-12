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Sokağa çıkma kısıtlamasında çaldığı kamyonla kaza yaptı Çalınan kamyon boş arazide böyle bulundu

İHA

Sokağa çıkma kısıtlamasında çaldığı kamyonla kaza yaptı Çalınan kamyon boş arazide böyle bulundu

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlamasında çalınan kamyon boş bir arazide takla atmış halde bulundu.

Sazova Mahallesi Ziraat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, özel bir şirkete ait olan 34 UL 3630 plakalı kamyon, şoförü Hüseyin Biçer tarafından saat 12.00 gibi evinin önüne park edildi. İlerleyen saatlerde kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından düz kontak yapılarak çalınan kamyon, yol kenarındaki tarlada takla atmış vaziyette bulundu. Kazada yaklaşık 50 metre sürüklenen ve dorsesinden ayrılan kamyon kullanılamaz hale geldi. Çevrede yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri, aracı çalan sürücüyü bulamadı.

"Aşağı inip baktım kamyon yoktu"
Emniyet güçleri tarafından aranarak olay yerine gelen şirket yetkilileri ve kamyonun şoförü, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kamyonun çalındığından habersiz olduklarını belirtti. İşini bitirdikten sonra evinin önüne kamyonunu park eden şirket çalışanı ve kamyonun şoförü olan Hüseyin Biçer, “Saat 12.00’de işten geldim. Üniversitenin kapısının orada evimin önüne pak ettim. Kapıları kilitledim ve evime gittim. Yeni öğrendik çalındığını. Bizim şirkete telefon etmiş polisler. Biz öylelikle öğrendik. Aşağı inip baktım araba yoktu. Baş şoföre arabanın olmadığını söyledim takip sisteminden konumuna baktık buraya öyle geldik. Ama kamyon saat 15.00’te evin önündeymiş. Arkadaş gelip benim arabanın önüne bırakmış arabasını” diyerek şaşkınlıkla olayı anlattı.

Kamyon üzerinde ve çevresinde detaylı inceleme yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyonun kapısında kan izleri buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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