Kısıtlamalarda yolların sahibi kuryeler oldu

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Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasında evlere siparişleri yetiştirmeye çalışan motosikletli kuryeler gün boyu yollarda yoğun şekilde çalıştı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Eskişehir'de vatandaşlar evlerine kapandı. Vatandaşların ihtiyacını karşılamak ise kuryelere kaldı. Alınan siparişleri zamanında yetiştirmek için gün boyu yollarda yoğun şekilde görülen kuryeler her zamankinden daha fazla çalıştı. Caddelerin boş olması nedeniyle yollar kuryelere kaldı. Kısıtlamada motosikletleri ile caddelerde en çok kuryeler görüldü.

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