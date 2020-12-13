Kafede kumar oynarken yakalanan 18 kişiye 113 bin lira ceza

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de kafede kumar oynarken yakalanan 18 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 113 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi´ndeki bir kafede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle kafeye baskın yapan polis ekipleri kafenin kumarhaneye çevrildiği ve 18 kişinin kumar oynadığını belirledi. Kimlik tespiti yapılan 18 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 113 bin 400 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ise `kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak´ suçundan soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-12-13 13:06:34



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