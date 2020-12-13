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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarına iki büyük ödül

İHA

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarına iki büyük ödül

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 10. sınıfta okuyan, Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı öğretim üyesi Prof. Gülen Ege Serter'in öğrencisi Yağmur Tuna, International Music and Stars Awards yarışmasının Violin D kategorisinde ‘Gold Star’ ödülünün sahibi oldu. Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Gülen Ege Serter ise, yarışmanın ’Best Teacher AwardsEn İyi Keman Öğretmeni Ödülü'nü alan eğitmenler arasında yer aldı.
Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen International Music and Stars Awards yarışmasına dünyanın pek çok yerinden katılan önemli sanatçılar, jüri üyesi olarak değerlendirme yaptılar. Yağmur Tuna, daha önce Rusya’da birincilik ödülü, Emuse Yarışması’nda üçüncülük ve jüri özel ödülü, İspanya’da üçüncülük ödülü ve Enkor Müzik Yarışması’nda üçüncülük ödülü alarak henüz lise öğreniminde olmasına rağmen eğitiminin başından beri uluslararası pek çok başarı elde etti. Moskova Çaykovsky Konservatuvarı Merkez Müzik Okulu sınavlarını kazanan Tuna, önümüzdeki yıl eğitimini Rusya’da sürdürmeyi planlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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