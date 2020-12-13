Odunpazarı milyonlarca lira tasarruf yaptı

Odunpazarı Belediyesi öz kaynaklarını kullanarak milyonlarca lira tasarruf yaptı.

Odunpazarı Belediyesi, öz kaynaklarını kullanarak boş olan verimli tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandırıyor. 19 mahallede 910 dekarlık alanda tarım faaliyetlerine başlayan belediye, tarım arazilerinden 650 dekarlık alana Tarım ve Kredi Kooperatifi ile yapılan anlaşma neticesinde tohumluk arpa ekti. Geriye kalan 160 dekarlık alana ise yulaf ve nohut ekilecek. Söz konusu tarım alanlarında üretilen nohutlar Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı Aşevi ve Halk Market’te ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak verilecek.

Kazım Kurt, Odunpazarı Belediye Başkanı seçildiğinde belediyenin araçları kiralama yöntemiyle temin ediliyordu. Nisan 2014’ten bu yana 185 araçlık bir filo kuruldu. Birkaç yılda ödenecek kira paralarıyla Odunpazarı'na 185 adet araç kazandırıldı. Odunpazarı Belediyesi, bu araçların tamir ve bakım masraflarını en aza indirmek için Ulaşım Hizmetleri Şantiyesi'nde Araç Bakım Atölyeleri açtı. Tüm araçların bakımı, akaryakıt ikmali burada yapılıyor. Bu şekilde hem zaman hem de kaynak tasarrufu sağlanıyor.



Odunpazarı kendi kilit taşını üretiyor

Alpu Belediyesi’nin atıl durumda bulunan Beton Taş Kilit Taş Üretim Tesisi’ni Eskişehir’e taşıyan Odunpazarı Belediyesi, hem kendi hem de Alpu Belediyesi’nin kilit taşı ihtiyacını karşılıyor. Odunpazarı Belediyesi, sokak ve caddelere monte ettiği dubaları da kendisi üretiyor. Fen İşleri Atölyelerin üretilen dubalar, piyasanın 3’te biri fiyatına mal ediliyor.



Çiçek, solucan gübresi ve bal üretiyor

Odunpazarı Belediyesi’nin tasarruf ettiği projelerden biri de Park ve Bahçeler Müdürlüğü seraları. Büyükdere Mahallesi’nde bulunan serada yetiştirilen çiçekler, adeta tüm Eskişehir'i renklendiriyor. Odunpazarı Belediyesi tarafından kimyasal gübre kullanılması sonucunda artan toprak kirlenmesinin önüne geçilmesi için hazırlanan Solucan Gübresi Üretim Tesisleri’nde yüzde 100 organik gübre olan solucan gübresi üretiliyor. Üretim Tesislerinde elde edilen solucan gübreleri, Odunpazarı Belediyesi’nin sera, park ve bahçeleri başta olmak üzere tüm yeşil alanlarında kullanılıyor. Akpınar Mahallesi’nde 35 dönümlük bir alan üzerine kurulan Arıköy’de, arıcılık için gerekli olan botanik bilgisinden, temel ve ileri düzey arıcılığa, kovan bilgisinden pazarlama stratejilerine kadar birçok konuda teorik ve pratik eğitim veriliyor. Arıköy’den elde edilen ballar, Halk Market ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.



Ahşap ürünlerini kendi üreten belediye

Park ve Bahçeler Atölyeleri fabrika gibi işler hale geldi. Odunpazarı Belediyesi, çocuk oyun alanları haricinde tüm kent mobilyaları, kütüphaneler, büro mobilyaları, dolaplar, raflar, sanat eserleri, tiyatro dekoru, kamelyalar ve büstleri dışarıdan almak yerine kendisi üretiyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü heykel atölyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten Nazım Hikmet Ran’a birçok devlet adamı, şair ve yazarın büstlerini yapıyor.



Cam objeleri hünerli ellere emanet

Odunpazarı Belediyesi, belediyeye ziyarete gelen misafirlerine ya da Başkan Kurt’un ziyaretleri sırasında hediye ettiği cam objeleri de kendisi üretiyor. Birbirinden güzel cam objeler, Odunpazarı Belediyesi Cam Atölyelerinde belediyenin cam sanatçıları tarafından üretiliyor.



Çevre dostu belediye

Tüm iç ve dış yazışmaları Elektronik Belge Yazılım Sistemi (EBYS) ile elektronik ortamda yapan Odunpazarı Belediyesi, kâğıt tasarrufuyla ağaçların kesilmesini önlüyor ve suları kurtarıyor. Odunpazarı Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğünün tasarlayıp ürettiği ve patentini aldığı dış alan süpürgesi Woody ile de yüzde 60'a varan tasarruf sağlıyor.

Odunpazarı Belediyesi, araç filosuna kattığı yüzde yüz yerli çöp kamyonları ile yıllık 15 milyon 841 bin 810 TL tasarruf yaptı. Odunpazarı Belediyesi, kendi işini kendi gören ve kendi ihtiyacını kendisi üreten bir belediye olma hedefini sürdürüyor.

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