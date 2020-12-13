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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OSB Teknik Koleji geleceğin okulu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

İHA

OSB Teknik Koleji geleceğin okulu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Lisesi ile Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) arasında “Geleceğin Okulu Akreditasyon Programı” protokolü imzalandı.
Eskişehir sanayisinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 20192020 eğitim öğretim döneminde açılan ve Eskişehir sanayisinin 25 yıllık hayalini gerçekleştiren “Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Lisesi” geleceğin okulu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. EYUDER ile yapılan “Geleceğin Okulu Akreditasyon Programı” protokolü ile öğrencilerin sadece akademik yönden değil, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif birçok alanda, gelişimlerini perçinleyerek donanımlı olmaları, milli ve kültürel değerlerinden kopmadan, köklerinden güç alarak, geleceği uzanan nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlanacak. Protokol imza törenine Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, EYUDER Başkanı Dr. Adem Çilek, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit'in yanı sıra EYUDER Başkan Vekili Murat Koçali, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva, Denetim Kurulu Üyeleri Hikmet Çetin ve Samet Özkaya, Bölge Müdürü Erhan Tatar, EYUDER Proje Uzmanı Sercan Varkan, ULEDEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fatma Nur Çoban, EYUDER Eskişehir İl Başkanı Ersen Yoldaç, EYUDER Tepebaşı İlçe Temsilcisi Dr. Gökhan Kayır, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

"Vizyoner olan her adımda beraber çalışmak istiyoruz"
İmza töreninde konuşan Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, Türkiye’de ilk olan bir okula imza attıklarını belirterek, “Okulumuz modern ve eğitimli kentimizin çok önemli bir eseri ve değeri olacak. Bu okul adeta bir fabrika olacak. Buradan yetişen gençlerimiz sanayimizin inovatif gelişim ve dönüşümüne büyük katkı sağlayacaklar. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz son teknolojik sistemler kullanılarak verilen eğitimle firmalarımızın nitelikli personel ihtiyacını yani Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizdeki işletmelerin iş gücünü büyük ölçüde karşılayacak” dedi.
Saraç, geleceğin okulu olma yolunda EYUDER ile yapılan iş birliğini çok önemsediklerini aktararak, “Attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağaya değmesini istiyoruz. Vizyoner olan her adımda sizlerle beraber çalışmak istiyoruz. Avrupa Birliği Projesi gibi projeler yanı sıra suyun kaynağı olan eğiticilerin eğitimi bizim için olmazsa olmazlardan. Dünya değişiyor, teknoloji değişiyor biz de arayışlar içerisindeyiz. Belirlediğimiz 5 bölümün üzerine yenilerini eklemeliyiz. İlave bölümler açmalıyız. Bu konuda sizlerin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

"Bu okul bizim gücümüzü gösteriyor"
EYUDER Başkanı Dr. Adem Çilek, gerçekleşen protokolün ülkenin geleceği için atılan bir değerli adım olduğunu belirterek, “Eskişehir çocuklarımızın istihdamını sağlayabileceğimiz, üretim yapabilecek, marka patent tescili yapacak ve katma değeri yüksek ürünlere odaklanmamız gerekiyor. Bunları altyapısını kurduğumuz bu okullarda yapacağız. Bizim aslında bu gücümüz var. Eskişehir’de kurulan bu okul aslında bizim gücümüzü gösteriyor. Bu tür çalışmaları çok önemsiyoruz. Bu kapsamda yapılan bu protokolü çok önemsiyoruz” ifadelerinde bulundu.
Konuşmaların ardından ilgili protokol imzalandı. Başkan Vekili Saraç, EYUDER Başkanı Dr. Adem Çilek ve beraberindekiler atölyeleri gezerek bilgi aldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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