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Aşı çalışmaları turizmcileri umutlandırdı Turizmciler yaz sezonunda oluşabilecek yoğunluğa karşı erken rezervasyon uyarısında bulunuyor

İHA

Aşı çalışmaları turizmcileri umutlandırdı Turizmciler yaz sezonunda oluşabilecek yoğunluğa karşı erken rezervasyon uyarısında bulunuyor

Covid19 salgınına karşı aşı çalışmalarında yaşanan gelişmeler ekonominin tüm sektörleri umutlandırırken, turizmciler yaz sezonunda oluşabilecek yoğunluğa karşı erken rezervasyon uyarısında bulundu.
Yaklaşık bir yıldır etkisini sürdüren Korona virüs salgını birçok sektör gibi turizmi de vurdu. Türkiye ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından olan turizm sektöründe geçen yaz sezonu, önceki yıllara nazaran oldukça kısır geçti. Otel ve acente sahipleri, özellikle yabancı turistlerin gelmeyişinden kaynaklanan açığı fiyatları ucuzlatarak yerli turistle kapatmaya çalıştı. Son haftalarda art arda gelen olumlu aşı haberleri turizm başta olmak üzere tüm sektörlerin umutlandırdı. 2021 yılı yaz sezonunda büyük bir yoğunluğun yaşanacağını öngören turizmciler, uygun fiyatlarla tatil yapabilmek için erken rezervasyon uyarısında bulundu. Acente sahipleri, sezon başlangıcından itibaren tatilcilerin gecelik oda bulmakta bile zorlanacaklarını söyledi.

“Aşı çalışmaları bizi umutlandırdı”
Covid19 salgını nedeniyle bir önceki sezonda büyük sorunlarla karşılaştıklarını belirten Eskişehir’de turizm acentesi sahibi Salih Er, “Ekonomimizin amiral gemisi turizmdir. Geçen yıl çok sıkıntılı bir süreç yaşandı. Gerek iç pazar gerek dış pazar turizminde Covid19 pandemisi nedeniyle sektörümüz sıkıntılar yaşadı. Hem turizm acenteleri hem de oteller bu sorunu bir şekilde iç pazar misafirleriyle örmeye çalıştı ama yeterli olmadı. Şu anda tüm ümidimiz önümüzdeki yılda. Ülkemizde aşı çalışmalarının başlaması sebebiyle güzel günlerin geleceğine dair ümitliyiz. İnşallah bu aşı çalışmalarıyla birlikte Şubat ve Mart ayları gibi bu virüsün kökünü kazıyabilirsek elbette ki turizmde güzel günleri göreceğiz” diye konuştu.

“Geç kalırlarsa fiyatlar çok yüksek olacak”
Olumlu aşı haberleri nedeniyle yaz sezonunda adeta patlama olacağını ve erken rezervasyonun önemli olduğuna dikkat çeken Er, “Şu anda erken rezervasyon fırsatları başladı. Çok uygun fiyatlar mevcut. Tabi bu fırsatlar sınırlı bir tarihe kadar sürecek. Yüksek ihtimalle Şubat ayından itibaren fiyatlarda yükselme başlar. Dış pazarda beklenen bir hareketlilik var çünkü geçen yıl isteyip de gelemeyen çok sayıda yabancı turist var. Bu yıl tabi ülke içinde de gidemeyen çok fazla misafirimiz mevcut. Ayrıca uzun zamandır ülkesine gelemeyen gurbetçi misafirlerimiz var. Bunlarla birlikte pandemi etkisini yitirdikten sonra, sezonda olağanüstü bir yoğunluk yaşanacaktır. Misafirlerimize tavsiyemiz ise erken rezervasyon fırsatlarını kullanarak otellerini ayırtmalarıdır. Eğer geç kalırlarsa fiyatlar çok yüksek olacak ve oda bulmak çok zorlaşacak” şeklinde konuştu.

“Erken rezervasyonu son 3 güne kadar koşulsuz iptal edebilirsiniz”
Tatil yapmak isteyenlere önemli uyarılarda bulunan Salih Er, tatilcilerin erken rezervasyonu son 3 güne kadar koşulsuz şartsız ve hiçbir ücret ödemeden iptal etme hakkına sahip olduklarını söyledi. Yoğunluk artmadan önce erken rezervasyon uyarısını yineleyen Er, “Yoğunluk ne kadar olursa fiyatlar da o kadar yükseliyor. Özellikle dış ülkelerden gelen misafirlerin ülkeye girişiyle birlikte, yaz aylarında uygun fiyat bulması hatta gecelemek için otel bulması çok zor olacak. Erken rezervasyonlarda da ‘şimdi al daha sonra öde’ gibi güzel fırsatlar da var. Bu fırsatları değerlendirmek mantıklı olacaktır. Ayrıca tatil için yaptığınız erken rezervasyonu son 3 güne kadar koşulsuz iade ve iptal hakkınız vardır. Bunun için de acenteye herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Bunlara dikkat etmenizde fayda vardır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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