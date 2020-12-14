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59 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu yakalandı

DHA

59 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu yakalandı


ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de mahalle bekçilerinin şüphe üzerine takibe alıp, yaşanan kovalamaca sonunda yakaladığı Batuhan Aydınlı´nın (23), bir evden kolye, küpe, mont ve 20 şişe içki çaldığı tespit edildi. Hırsızlık olayında kullandığı otomobil de çalıntı çıkan Aydınlı'nın poliste 59 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi Ziraat Caddesi'nde devriye gezen mahalle bekçileri, geçen cumartesi akşamı, şüphe üzerine takibe aldıkları Batuhan Aydınlı´yı yaşanan kovalamaca sonunda yakaladı. Şüphelinin elindeki poşetlerde 4 gümüş kolye ve küpe, 10 hafıza kartı, 4 mont ve 20 içki şişesi ele geçirildi. Ziraat Caddesi´nde yapılan incelemede ise İ.B.'ye ait evin penceresinin açık olduğu görüldü. Batuhan Aydınlı´nın evden hırsızlık yaptığı anlaşıldı.
Sazova Mahallesi´ne geldiği otomobilin de çalıntı olduğu belirlenen Batuhan Aydınlı´nın 59 suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi´nde ifadesi alınan Aydınlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-12-14 10:58:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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