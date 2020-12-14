Eskişehir tarımında bir ilk daha Eskişehir’de “Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği“ kuruldu

Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği adı altında Eskişehir’de ilk kez kadın çiftçilerden oluşan bir derneğin yöneticileri

il Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş’ü ziyaret ederek katkılarından dolayı teşekkür edip desteklerini beklediklerini ifade ettiler.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliği ile 2019 yılında İlde yürütülen "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi" (TAYDAP) kapsamında; kadın odaklı yayımı geliştirmek için paydaşların temsil edildiği "Kırsalda Kadın Danışma Grubu" oluşturulmuştu. Sonraki süreçte proje kapsamında 2020 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli konu sorumluları tarafından girişimcilik, kooperatifçilik ve pazarlama eğitimi alan 26 kadın çiftçinin işletmesine ziyaretler gerçekleştirildi. Bu ziyaretler esnasında kadın çiftçileri kurumsal bir yapı altında bir araya gelme ile ilgili isteklerinin olduğu tespit edildi. Bu kapsamda İl Müdürlüğünce dernek kurulum aşamaları ve tüzüğünün hazırlanması ile ilgili kadın çiftçilere teknik destek sağlanarak “Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği” adı altında Eskişehir’de ilk kez kadın çiftçilerden oluşan bir dernek kuruldu.

Derneğin kurucu başkanı Münevver Kepenek, başkan yardımcısı Emine Çevik, sekreter Gizem Arıer ve sayman Aysun Tuna, Eskişehir Valiliği Dernekler Müdürlüğü’ne kuruluş belgelerini teslim etmeden önce İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş’ü ziyaret ettiler. Öncelikle kuruluşlarına vesile oldukları için teşekkür ederek sonraki süreçte Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneğine desteklerini beklediklerini ifade ettiler.

İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise konuşmasında ildeki kadın çiftçilere öncülük edecek olan ve Eskişehir adını taşıyan ilk kadın çiftçi derneğinin kurulmasına destek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Müdürlüğü olarak kadın çiftçilerin sosyoekonomik hayatını geliştirme ve destekleme hizmetleri kapsamında yapılan her faaliyetin yanında olduklarını belirtti. İldeki Ziraat Odalarının da kurulan bu derneği desteklemeleri vesilesiyle kısa zamanda üye sayılarının katlanarak artacağını söyledi. Derneğin kurucu üyelerine proje konusuna ağırlık vermeleri hususunda sadece Tarım ve Orman Bakanlığın değil diğer tüm bakanlıklar ve özel kurum ve kuruluşların da verdiği proje destek başvurularını yakından takip etmeleri gerektiğini özellikle vurguladı.

Daha sonra Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği kurucu başkanı ve üyeleri Eskişehir Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne giderek kuruluş belgelerini teslim ettiler. 10 Aralık 2020 tarihi itibariyle resmiyet kazanan dernek, faaliyetlerini Tepebaşı Ziraat Odası Başkanlığı’na ait binada yürütecek.

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