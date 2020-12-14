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Eskişehir´de ağıldan kaçan keçileri jandarma ekipleri buldu

DHA

Eskişehir´de ağıldan kaçan keçileri jandarma ekipleri buldu


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Günyüzü ilçesinde kapısı açık ağıldan çıkıp kaybolan 65 keçi, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
İlçeye bağlı Kavacık Mahallesi´nde oturan M.Y., kapısı açık kalan ağıldan çıkıp kaybolan 65 küçükbaş hayvanını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Bölgede 3 saatlik arama çalışması yapan ekipler, kayıp keçileri yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kuzören Mahallesi Eryiğit dağı mevkiinde bularak, sahibine teslim etti. Jandarmaya teşekkür eden M.Y., hayvanlarını sürü halinde yeniden ağılına götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-12-14 14:34:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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