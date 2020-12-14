Günyüzü' nde "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi hayata geçirildi.

Günyüzü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ‘’Kadınlar Hayata Küsmesin’’ projesi ile yapılmış olan Kadın Yaşam Merkezi, ilçe kadınlarına; bebek bakım odası, doktor odası ve bayan doktor, spor aletleri ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden görevlendirilen spor hocası, dinlenme odası ve mescit gibi imkânları sunuyor.

Her hafta Cuma günü Covid19 tedbirleri gözetilerek görevlendirilen bayan spor hocası ve bayan doktorlar ilçe kadınlarına hizmet veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.