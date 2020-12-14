Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı Takla atan otomobilin görüntüleri araç kamerasında

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Eskişehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı. Kaza anı yoldan geçen bir sürücünün araç içi kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, AnkaraEskişehir çevreyolu Eskişehir Şehir Hastanesi yakınlarında gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinde, çevreyoluna bağlanan tali yolda ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağmurlu havanın da etkisiyle takla attı. Kaza alanı ise yoldan geçen başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı. Takla atan otomobil ağır hasar görürken, sürücünün akıbeti ise öğrenilemedi.

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