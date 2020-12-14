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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de toplu iş sözleşmesi sevinci

İHA

Eskişehir'de toplu iş sözleşmesi sevinci

Eskişehir merkez ilçesi Tepebaşı Belediyesi ile GENELİŞ Sendikası arasında düzenlenen toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye emekçileri, sözleşme ile önemli kazanımlar elde ederken Başkan Ataç, “Sendikasız işçinin değil, örgütlenmenin yanında olduk, yararına inandık” dedi.
Tepebaşı Belediyesi ile DİSK’e bağlı GENELİŞ arasında düzenlenen toplu iş sözleşmesi, imza altına alındı. Tepebaşı Belediye Meclis Salonu’nda koronavirüs önlemleri eşliğinde düzenlenen imza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları, DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve GENELİŞ Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, GENELİŞ Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Çetin Çalışkan, GENELİŞ Eskişehir Şube Başkanı Günay Ayaz ve sendikalılar katıldı.

“Birçok kazanım sağladık”
GENELİŞ Eskişehir Şube Başkanı Günay Ayaz yaptığı konuşmada, “Önemli bir toplu sözleşmeyi hep birlikte atlattık. KHK’lar ve çeşitli yasal zorunluluklar sebebiyle özgür biçimde sözleşmemizi yapamamıştık. Biz, Tepebaşı Belediyesi’nde çalışan işçiler olarak bu toplu sözleşme ile birçok kazanım sağladık. Sağ olsun Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç ve yönetimi, bu süreçte işçi arkadaşlarımızın çektikleri sıkıntılar konusunda çözüm yollarını ortaya koydular. Hep birlikte güzel bir toplu sözleşme imzalayacağımıza inanıyorum. Pandemi koşullarında işimizi, ekmeğimizi korumak, büyütmek çok önemli. Yüzlerce işçinin çok zor bir dönemde çalıştığı dönemde, CHP’li belediyelerde de işçilerimiz çalışmakta. Onların haklarının korunarak ileriye taşınması çok önemli. İnşallah gelecek dönemki sözleşmelerimizde işçi arkadaşlarımız, kadrolu işçi noktasına gelecektir” sözlerini kullandı.

“Halka hizmet görevini hep birlikte yürütüyoruz”
GENELİŞ Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise “Zor koşullarda, zor zamanlardan geçiyoruz. Bu çatı altında hep birlikteyiz. Halka hizmet görevini hep birlikte yürütüyoruz. Belediyenin, ülkenin durumunu da göz ardı etmiyoruz. Bir demokrasi krizi, siyasi kriz var. Ülkenin içinde olduğu durum emeğe, çalışanlara, mali fon olarak belediyelere nasıl yansıyor, hepsini değerlendiriyoruz. Bugün, demokrasinin bütün değerlerinin alaşağı edildiği bir ülkede hizmet veriyoruz. Hukukun, adaletin, yargının olmadığı bir ülkedeyiz. Bunun emeğe yansımasını, hep birlikte yaşıyoruz. İşsizlik, iş cinayetleri alabildiğine fazla. Bu toplu sözleşme, insanca yaşam noktasında değerlendirildiğinde, bu tabloyu oluşturan herkese başta Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç ve şubemiz olmak üzere teşekkür ediyorum. Bu sözleşmenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Emekçinin daima yanındayım”
Sözleşmenin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ataç ise emekçilerin daima yanında olduğunu vurgulayarak, “Gönül isterdi daha fazlasını yapabilelim ama Türkiye’nin koşulları çok farklı bir noktada. Birbirimize anlayış göstereceğiz, destek vereceğiz. Hepimizin bu ülkede refah, özgürlük, mutluluk ve demokrasi içinde yaşamamız, en büyük dileğimdir. Son bir yıldır da sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ülkede var olan bir ekonomik krizin üstüne bir de pandemi geldi. Yaklaşık bir 89 aydır, pandemiyi ekonomik krizle birlikte yaşıyoruz. Ondan önceki zorunlu sözleşme iki yıl içindi. Bu süreçte emekçi arkadaşlarımızın da sıkıntıları oldu, elimizden geldiğince çözmeye çalıştık. Belediyelerin de çok büyük sıkıntıları vardı. 1999’dan beri bu işin içindeyim, bugüne kadar böyle büyük sıkıntılarımız olmamıştı. 18 yılda Türkiye’yi bu hale getirdiler. Demokrasi yakında gerçekleşecek diye umuyorum, artık Türk halkı neyin ne olduğunu çok iyi anladı. Bu hükümet geldiğinden beri emekçinin yanında olmadı, bunu hep beraber yaşıyoruz. Bu hükümet döneminde sendikalı işçi sayısında da ciddi düşüş var. Biz Tepebaşı Belediyesi olarak, hiçbir zaman sendikasız işçinin değil, örgütlenmenin yanında olduk, yararına inandık. 1999’dan beri çalışanlarımız ile birlik ve beraberlik içinde bugünlere geldik. Ben şahsım adına daima emekçinin yanındayım, onların daha iyi olmasını isterim” sözlerini kullandı.

“Var olanın en iyisini vermeye gayret ettik”
Başkan Ataç konuşmasının devamında, mevcut şartlarda işçiler için en iyi imkanları sunmaya gayret ettiğini belirterek, “Koşullar nedeniyle düşündüklerimizin tamamını gerçekleştiremiyoruz. Ama var olanın da en iyisini vermeye gayret ettik. Gerçekten güzel de bir sözleşme dönemi geçirdik. Çatışma, bağrışma olmadı ve gönül rahatlığı ile karşılıklı olarak bu aşamaya getirdik. Yine söylüyorum, en iyisi değil ama olabileceğin en iyisini sunuyoruz. Bugün, asgari ücretle geçinebilmek çok zor arkadaşlar. Asgari ücretin ne pazarlığı olabilir ki? Ne veriyorsunuz da neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Maalesef ülke bu vaziyette. Şu dönemde her yer kapatılıyor, yapılan iş doğru. Ama esnafı neden düşünmüyorsun? Kapatmak kolay ama o esnafın kepengini kapatması çok zor. Almanya’da 10 bin avro kapanan esnafa hibe veriliyor. Yanında çalışan varsa 13 bin avroya çıkarıyor. Bakın, sosyal devlet budur. Biz devleti ancak öyle hissederiz. Bugün bu destek şart. Türkiye’nin en büyük sorunu denince, ekonomi ile işsizlik söylenir. Bana göre ise demokrasi ile hukuk eksikliği var. Bunlar olsa zaten ekonomik kriz de olmaz, işsizlik de olmaz. Bunun için de acilen güçlendirilmiş parlamento sistemine geçmemiz lazım” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imza altına alındı. Tepebaşı Belediyesi işçileri de Başkan Ataç’a emeğin ve emekçinin yanında olduğu için teşekkürlerini iletti.

Toplu iş sözleşmesi
1 Temmuz 2020 30 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesinden bin 470 çalışan yararlanacak. Sözleşme, iş güvencesi ve ücretlerde artış sağlıyor. İmza altına alınan sözleşme ile Ocak 2021 itibariyle Tepebaşı Belediyesi çalışanlarının eline geçen en düşük rakam 3 bin 425,91 TL’ye ulaşmış oldu. Sözleşme ile sağlanan ücret artışları ise 2020 ikinci altı ay için yüzde 7, 2021 ilk altı ay için yüzde 7, 2021 ikinci altı ay için yüzde 8 ve 2022 ilk altı ay için yüzde 7 olarak gerçekleşti. Böylelikle genel olarak maaşlarda yüzde 30 yüzde 40 oranında iyileştirme yapılmış oldu.
Ayrıca ek kazançlarda yol, yemek, yakacak ve çocuk yardımlarında iyileştirme yapıldı. Ramazan ve Kurban Bayramı yardımları artırıldı. Bu sene ilk kez 1 Mayıs, 29 Ekim resmi bayramlarında prim verilmesi, Aralık ayında tek sefer 100 TL gıda yardımı verilmesi de sözleşmede yer aldı. Engelli çocuğu olan çalışanlar, her çocuk için 350 TL engelli yardımı alacak. 8 Martta tüm kadın çalışanlar, 3 Aralık’ta ise engelli çalışanlar izinli sayılacak. Eşit ücret uygulaması kapsamında taban ve mesleki grup ücretlendirilmesi çalışması yapılırken; kadına yönelik şiddet uygulayan çalışanlar disiplin kuruluna sevk edilecek ve şiddete maruz kalan kadın çalışanlar için de gerekli koruma tedbirleri alınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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