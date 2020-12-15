Anadolu Üniversitesinden büyük başarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesinden büyük başarı

İHA

Anadolu Üniversitesinden büyük başarı

Dünyanın 28 ülkesinde nitelikli yükseköğretim hizmetleri sunan Anadolu Üniversitesi, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yapılan sıralamada, 85 üniversite arasında 9. oldu.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde Türkiye ve dünya üniversitelerini akademik performanslarına göre sıralamak amacıyla 2009 yılında kurulan URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı’nın 20202021 Türkiye'de tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralamasında 85 üniversite yer aldı. Anadolu Üniversitesi makale, atıf, bilimsel doküman, doktora, öğretim üyesi ve öğrenci puanları değerlendirilerek oluşturulan sıralamada, 85 üniversite arasında 9. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ESOGÜ yapay doku ve biyomalzeme üretmeye hazırlanıyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Hava ve Uzay Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve NİTLlabs Direktörü Doç. Dr. Hasan Emre Aydın; "Biyouyumlu malzeme üretiminde patent aşamasındayız”
YEREL HABERLER ESOGÜ yapay doku ve biyomalzeme üretmeye ...
Gaspçı kardeş de tutuklandı
YEREL HABERLER Gaspçı kardeş de tutuklandı
Çoban arkadaşını öldürüp toprağa gömdü, cinayet 1 yıl sonra ortaya çıktı
YEREL HABERLER Çoban arkadaşını öldürüp toprağa gömdü, cinayet 1 yıl ...
Eskişehir’de kan donduran cinayet Jandarma 13 ay önce işlenen cinayeti titiz bir çalışma sonucu aydınlattı Cinsel saldırıda bulunduğu iş arkadaşı tarafından öldürülen şahsın cesedinden geriye kalan kemik parçaları 5 ay sonra bulundu Arkadaşını av tüfeğiyle öldürüp cesedini 1 kilometre sırtında taşıyarak gömen çoban suçunu itiraf etti
YEREL HABERLER Eskişehir’de kan donduran cinayet Jandarma 13 ay önce ...
Şarj aleti alırken akım değeri hayati önem taşıyor Telefoncu Korkmaz Sönmez: “Doğru şarj aleti kullanmazsanız verilerinizi bile kaybedebilirsiniz”
YEREL HABERLER Şarj aleti alırken akım değeri hayati önem ...
Tatlı ve tuzlu gıdalar sokak hayvanlarını ölüme kadar götürebiliyor Sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının ciddi bir sağlık sorunu ile karşı karşıya Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler: “Nasılsa ben yemiyorum bir hayvan yiyip karnını doyurur düşüncesi yanlış”
YEREL HABERLER Tatlı ve tuzlu gıdalar sokak hayvanlarını ölüme kadar ...
Eskişehir'de toplu iş sözleşmesi sevinci
YEREL HABERLER Eskişehir'de toplu iş sözleşmesi sevinci
TGF 62.Başkanlar Konseyi toplandı
YEREL HABERLER TGF 62.Başkanlar Konseyi toplandı
Tarladan 20 ton şeker pancarı çaldı
YEREL HABERLER Tarladan 20 ton şeker pancarı çaldı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı Takla atan otomobilin görüntüleri araç kamerasında
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle ...
Günyüzü'nde "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Günyüzü'nde "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi hayata ...
Sanayi üretiminde canlılık sürüyor Yılın ilk 11 ayında Eskişehir OSB’den toplam 42 yeni yatırımcımıza 879 bin metrekare yeni yer tahsisi yapıldı
YEREL HABERLER Sanayi üretiminde canlılık sürüyor Yılın ilk 11 ...
Çocuklarını sattığı iddialarını yalanlayan anne Emine Çaylı'dan kan donduran sözler “Beni Halil Kurt’a Turgay Telsiz sattı, Halil Kurt da beni Bayram Yumuk diye birisine sattı” “Derya Ulupınar 'beni de çocuğu da unut' dedi, Derya Ulupınar ile Turgay Telsiz’in iş birliği yaptığını düşünüyorum” “Çocuklarımı satmadım, Halil Kurt ve Turgay Telsiz’i mahkemeye vereceğim”
YEREL HABERLER Çocuklarını sattığı iddialarını yalanlayan anne Emine ...
Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadan yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadan yakayı ele ...
Eskişehir´de ağıldan kaçan keçileri jandarma ekipleri buldu
YEREL HABERLER Eskişehir´de ağıldan kaçan keçileri jandarma ekipleri ...
“Askıda Sucuk” kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor Sosyal medyada tanıttığı sucukları bedava dağıtıyor
YEREL HABERLER “Askıda Sucuk” kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine ...
Ağıldan kaçan küçükbaşları jandarma buldu Piyasa değeri 50 bin lira olan kayıp 65 küçükbaş hayvan ağıldan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Ağıldan kaçan küçükbaşları jandarma buldu Piyasa ...
Odunpazarı Belediyesi online konserlere devam ediyor
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi online konserlere devam ediyor
Gaspçı kardeş de yakalandı
YEREL HABERLER Gaspçı kardeş de yakalandı
Bu hafta sonu kısıtlamaya uymayan 147 vatandaş ceza yedi
YEREL HABERLER Bu hafta sonu kısıtlamaya uymayan 147 vatandaş ceza ...
Eskişehir tarımında bir ilk daha Eskişehir’de “Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği“ kuruldu
YEREL HABERLER Eskişehir tarımında bir ilk daha Eskişehir’de ...
Vergi Dairesi Başkanı Çelik’ten Eskişehir OSB’ye ziyaret
YEREL HABERLER Vergi Dairesi Başkanı Çelik’ten Eskişehir OSB’ye ...
İnönü Belediyesi sonbahar temizliği çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi sonbahar temizliği çalışmalarını ...
59 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER 59 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi, kovalamaca ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X