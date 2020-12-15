Kapalı olması gereken iş yerinde yemek yiyenlere 28 bin lira ceza

'Sizce kim bu bebek?'

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Eskişehir’de virüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlere uyulmadan bir iş yerinde yemek yiyenlere cezai işlem uygulandı.

Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Arifiye mahallesinde M.T.’ye ait iş yerinde 9 kişinin yemek yediğini tespit etti. Şahıslara toplamda 28 bin 350 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca M.T.’nin bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.

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