Eşini doğum gününde öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Eskişehir’de 6 yıl önce doğum gününde 2 çocuğunun annesi eşini öldüren koca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Halil Kara SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları ve maktul Huriye Kara’nın yakınları duruşma salonunda hazır bulundu.



“Kaza ile oldu ben katil değilim”

Duruşmada maktul Huriye Kara’nın avukatları, suçlamaları tekrar ederek sanığın “kasten insan öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını talep etti. Sanık Halil Kara, eşinin kendisini aldattığını öne sürerek, M.Ü. isimli şahsı öldürmek için eşinin çalıştığı yere gittiğini söyledi. Karardan önce son savunmasını yapan sanık Halil Kara, eşini isteyerek öldürmediğini belirterek, “Olay göründüğü gibi değil. Burada olmaktan pişmanım, ben katil değilim, eşim tüfeğe asıldığı için ateş aldı ve kazayla vurdum. M.Ü.'yü arıyordum, onu vuracaktım eşim vuruldu. Eşimin içerisinde bulunduğu odanın kapısı kilitliydi. Kapıyı açamadım ve ateş ettim. Kapının ortasında açılan delikten tüfeği soktum ve eşim de silahın namlusuna asıldı. Silah ateş aldı ve eşim vuruldu. Olaydan sonra bilincim yerinde değildi” ifadelerini kullandı.



Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Karar davasında sanık Halil Kara’nın avukatı, 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan ve akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürdüğü Kara’nın tahliyesini istedi. Tanık ifadelerini ve sanığın son savunmasını gözden geçiren mahkeme heyeti, “eşi kasten öldürme” suçundan sanık Halil Kara’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.



İş yerini tüfekle basıp eşini öldürmüştü

Cinayet, İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi’ndeki Kızılay İş Merkezi’nde meydana geldi. Halil Kara (40) eşi Huriye Kara’nın (51 temizlikçi olarak çalıştığı iş yerinde, yanında getirdiği pompalı tüfekle basarak eşine ateş etti. Huriye Kara olay yerinde hayatını kaybederken, Halil Kara polis ekipleri tarafından yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.