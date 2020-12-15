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Sarar soygunu davasında karar Sarar soygunu zanlıları 27’şer yıl hapis cezası aldı

İHA

Sarar soygunu davasında karar Sarar soygunu zanlıları 27’şer yıl hapis cezası aldı

Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ı evinde darbederek çelik kasalarını soyan 2 sanık 27’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu bulunan Moldova uyruklu sanıklar Iulia Dragusan ve Alexandr Aricov SEGBİS sistemiyle savunmalarını yaptı. Cemalettin Sarar ve tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Karar davasında son savunmalarını yapan sanıklar beraat istedi. Mahkeme heyeti sanıklar Dragusan ve Aricov’a “nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve mala zarar verme” suçlarından 27’şer yıl hapis cezası verdi.

Bulgaristan’da yakalanmışlardı
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 18 Mayıs 2019'da Eskişehir'deki evlerinde darbedilerek içerisinde para ve ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasaları soyulmuştu. Gözaltına alınan 2 şüpheliden, evde daha önce hizmetçi olarak çalışan Iulia Dragusan tutuklanmış, araç kiralama işi yapan diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığının devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra 4'ü kadın 6 zanlı, Bulgaristan'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Zanlılar, Bulgaristan Hasköy Bölge Mahkemesinde hâkim karşısına çıkarılmış ve suçlamaları reddetmişti. Mahkeme, Türkiye'nin iade isteğine ilişkin bazı eksik belgelerin tamamlanmasını beklemek amacıyla duruşmayı ertelemişti.
Olaya karıştıkları tespit edilen Moldova uyruklu 6 şüpheli, iki ülke makamları arasında gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından geçen yıl 3 Temmuz'da Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne ve Eskişehir emniyet müdürlükleri görevlilerine teslim edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden A.A, A.A, T.T. ve N.K., savcılıktaki sorguları sonrası salıverilmiş, Alexandr Aricov tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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