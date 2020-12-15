Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de yolun karşısına geçmek isteyen Irak uyruklu Rime Laar (30) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Irak uyruklu Rime Laar´a o sırada caddeden geçen Mevlüt Şahinler yönetimindeki 26 E 3145 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Laar, ihbar üzerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırılırken, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Şahinler, ifadesi alınmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2020-12-15 21:27:42
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