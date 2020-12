Evinin odasını 7 bin kitaplı kütüphaneye çevirdi Yıllarca biriktirdiği kitaplara başkalarının da ulaşmasını sağlıyor İsteyen olursa kitabı evine kadar götürüp teslim ediyor 64 yaşındaki emekli Adnan Çakır: "Eğer belediyemiz yer verirse bunu halka açık büyük bir kütüphane haline getirmek istiyorum"

Yıllar önce başlayan kitap tutkusunun ardından okuduğu kitapları biriktiren Adnan Çakır, evinin odasını binlerce kitabın yer aldığı kütüphaneye çevirdi.

Eskişehir’in Kırka mahallesinde yaşayan 64 yaşındaki emekli Adnan Çakır, çalıştığı dönemlerde biriktirdiği paralarla kitap satın almaya başladı. Yıllar boyunca okuduğu kitapları saklayan Çakır, evinin bir odasını kütüphaneye çevirerek mahallede yaşayan vatandaşların kitaplara ulaşmasını sağladı. Kendi biriktirdiklerinin yanında tanıdıklarından da alarak 7 bin kitaba ulaşan Adnan Çakır, ilerleyen günlerde ise 50 bin adetlik büyük bir kütüphane açmayı hedefliyor.



“İsteyen olursa evlerine götürüyorum”

Kütüphanede farklı kategorilerden kitapların yer aldığını belirten Adnan Çakır, pandemi nedeniyle kütüphaneye gelenlerin sayısının azaldığını söyledi. Evlerinden çıkamayan vatandaşlara istedikleri kitapları götürdüğünü ifade eden Çakır, “Yıllardır kitap okumakla meşgul oldum. Kitapları biriktirip halkımıza faydalı olmak amacıyla kütüphane oluşturdum. Yaklaşık 7 bin tane kitabım var. Bunun içinde tanıdıklarımızın gönderdiği kitaplar da var. Kütüphanemiz halka açık ve herhangi bir ücret alma söz konusu değil. Tek şartımız alan kişi götürdüğü kitabı geri getirmelidir. Çünkü ondan başkaları da faydalansın istiyoruz. Burada Türkiye Tarihi, din, klasikler, yerli ve yabancı yazarların kitapları var. Her yaş ve her okura uygun kitaplarımız mevcut. Kırka’da başka bir kütüphane yok. Eğer belediyemiz yer verirse bunu halka açık büyük bir kütüphane haline getirmek istiyorum. Kitap götüren kişi sayısı oldukça fazla. Öğrenciler geliyor. Pandemi dolayısıyla gelişler biraz yavaşladı. Biz de kendimizi korumak zorundayız. Eskisi kadar ilgi görmüyor, çünkü evden çıkamıyorlar. İsteyen olursa ben kendim götürüyorum. Evlerine kadar teslim ediyorum.” şeklinde konuştu.



“Kitap sayısını 50 bine tamamlamak istiyorum”

Kütüphanede yer alan kitap sayısını 50 bine çıkarmayı hedeflediğini belirten Çakır, konuyla ilgili olarak şunları söyledi.

“Eskişehir Kütüphaneciler Derneği tarafından yılın kütüphanesi seçildik. Bu konuda yerel kanallardan da yayın yapıldı. Böyle bir şey şu anda Eskişehir’de mevcut değil. Eğer ki imkan olursa, ilk hedefim 10 bin sonrasında 20 bin ve daha sonra ise 50 bin kitaba tamamlamak istiyorum. Kitaplar çoğunlukla kendi okuduğum kitaplar. Çalışırken maaşımdan artırdığım paralarla aldığım kitaplar. İnsanlar ne okursa okusun ama mutlaka bir şeyler okusunlar. Her okunandan birkaç kelime öğrensinler. Bizim gençliğimiz ve ulusumuzun geleceği, okumak ve üretimden geçiyor.”

