Eşi başörtülü öğretmenin mağduriyeti 20 yıldır giderilmedi Mağdur öğretmen Abdullah Yılmaz; “Gerekirse 20 yıl daha mücadele vermeye hazırım” “Haklıysam neden haklarımızın tamamını vermediler, haksızsam niye bir bölümünü kabul ettiler?”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşi başörtülü öğretmenin mağduriyeti 20 yıldır giderilmedi Mağdur öğretmen Abdullah Yılmaz; “Gerekirse 20 yıl daha mücadele vermeye hazırım” “Haklıysam neden haklarımızın tamamını vermediler, haksızsam niye bir bölümünü kabul ettiler?”

İHA

Eşi başörtülü öğretmenin mağduriyeti 20 yıldır giderilmedi Mağdur öğretmen Abdullah Yılmaz; “Gerekirse 20 yıl daha mücadele vermeye hazırım” “Haklıysam neden haklarımızın tamamını vermediler, haksızsam niye bir bölümünü kabul ettiler?”

1999 yılında kazandığı yurtdışında öğretmenlik hakkı, eşinin başörtüsünden dolayı elinden alınan öğretmen Abdullah Yılmaz, iç hukukun tükenmesinin ardından 16 yıl önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) açılan davayı kazandı. Ancak Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) açtığı temyiz kararında Danıştay, AİHM’nin kararını iptal ederek Abdullah Yılmaz’ı 2’nci kez mağdur bıraktı.
28 Şubat döneminde yaşanan olayda, yurtdışındaki okullarda görevlendirilmek üzere MEB‘in 1999 yılındaki sınavında Türkiye ikincisi olan Abdullah Yılmaz’ın yurtdışında öğretmenlik atamasını, öğretmen eşinin okulda peruk takması ve günlük hayatında tesettüre uygun giyinmesi sebebiyle Danıştay iptal etmişti. Yurtdışına çıkma engeli olarak eşinin başörtüsü gösterilen öğretmen, daha sonra olayı yargıya taşıdı. Danıştay 2. Dairesi, Metin Bostancıoğlu döneminde ’eşi başörtülü’ diye Abdullah Yılmaz’ın yurtdışı atamasını yapmayan Milli Eğitim Bakanlığını haklı bulmuştu. Türk cumhuriyetlerindeki okullarda görevlendirilmek üzere DSPMHP ANAP koalisyon hükümetince açılan sınava girerek Türkiye ikincisi olan ve mülakatı da başarıyla geçen ve o dönemde Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Din Kültürü Dersi öğretmeni olan Abdullah Yılmaz, MEB’in "görevlendirilmeniz uygun görülmemiştir" tebligatıyla karşılaşınca, DSP’li Metin Bostancıoğlu’nun başında olduğu Millî Eğitim Bakanlığı’na dava açmıştı. Yılmaz, Eskişehir İdare Mahkemesi’nden bir sonuç alamayınca davayı Danıştay’a taşımıştı. 2006 yılında Danıştay’da haksız bulunan Yılmaz, daha sonra davayı AİHM’ne taşımıştı. AİHM ise 16 yıl sonra 2020 yılında verdiği kararda, davada Abdullah Yılmaz’ın haklı olduğuna karar verdi. Millî Eğitim Bakanlığı davayı bir daha Danıştay’a taşımıştı. 2’nci kez açılan davada Danıştay, AİHM’nin verdiği haklılık kararını ve neticesinde Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin Abdullah Yılmaz’ın lehine verdiği kararları bozarak yine Yılmaz öğretmenin aleyhine karar verdi. 20 yıldır davanın peşini bırakmayan Yılmaz öğretmen, yıllar sonra Danıştay’ın verdiği kararda, bin liralık manevi tazimatın verilmesini kabul edip; maddi tazminatla ilgili, görev yapmış gibi sayılmasını ve buradan doğacak hakları almasını iptal etti. Bu karara itiraz eden Yılmaz öğretmen, Danıştay’ın kararında sabit kalması halinde önce Anayasa Mahkemesine ve daha sonra gerekirse yine AİHM’ne başvuracağı belirtti.

“Eşim başörtülü diye gönderilmedim”
Olayın yaşandığı dönemde yaşadığı haksızlığı çeşitli yollarla devlet büyüklerine duyurmaya çalıştığını belirten Yılmaz, bu kararın ardından ulusal ve yerel gazetelerde uzun süre gündemde kaldığını ifade ederek yaşadıklarını şöyle anlattı:
“28 Şubat sürecinde 1999 yılında yurt dışında öğretmenlik yapabilmek için girdiğim sınavda Türkiye 2’incisi oldum. Türkiye 2’incisi olmama ve bütün şartları taşımama rağmen eşimin başörtülü olması hasebiyle gönderilmedim. Bir haksızlığa ve zulme uğradım. Yaşadığım bu olayın haksızlık olduğu, adaletsizlik olduğu bütün basın yayın organlarında ifade edildi. Aylarca gündemde kaldı. 2006 Yılında TBMM’deki hukukçu milletvekillerinin tamamı benim haklılığım konusunda basında açıklamalarda bulundular. 2006 yılında Danıştay benimle ilgili kararını verirken istihbarat raporlarını delil kabul etti, fakat aynı mahkeme aynı tarihte sol düşünceli bir başka öğretmenimizin istihbarat raporunu delil kabul etmedi onu yurtdışına gönderirken eşimin başörtülü olması sebebiyle benim yurtdışına gidemeyeceğim kararını verdi. Aklı başında hukuk bilen herkes benim haklılığım konusunda açıklama verdi. Daha sonra konu ile ilgili AİHM’ye açtığım davayı kazandım.”

“Haklıysam neden haklarımızın tamamını vermediler, haksızsam niye bir bölümünü kabul ettiler?”
Olayın hukuki sürecinden bahseden Abdullah Yılmaz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Danıştay’ın vermiş olduğu kararı iptal ettiğini, Millî Eğitim Bakanlığının Danıştay’a yaptığı temyiz sonucunda ise Danıştay Davanın manevi tazminat bölümü olan kısmını kabul ederken, Davaya esas olan alacağımız esas bölümün iptal edilmesine anlam veremediğini dile getirdi. Yılmaz konuyla alakalı, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde de davayı kazandık. AİHM, Danıştay’ın kararını iptal etti. Ancak 2020 yılında bakanlık davayı yeniden temyize gönderince Danıştay lehine verilen kararın birini kabul ederken, diğerini iptal etti ve yeniden başa döndük. Bu durum adalet duygumuzu sarstı. Yeniden itiraz ettik. Adaletin yerini bulması adına bu kararı veren insanların, yargıçların, hâkimlerin kararı yeniden insaflıca değerlendirilmesi bizim en haklı talebimizdir. Bu konuda gerekeni yapılacağı inanıyorum ve bu mücadeleyi sonuna kadar da götüreceğim. Danıştay’ın verdiği karar Eskişehir İdari Mahkemesinin verdiği kararın bir kısmını kabul ediyor. Yani bin liralık manevi tazminat bölümünü kabul ederken, görev yapmış gibi sayılarak alacağı hakların ödenmesi bölümünü yani esas almamız gereken bölümü iptal ediyor. Ben haklıysam neden haklarımızı vermediler, haksızsam niye bir bölümünü kabul ettiler? Bu açık bir çelişki yani. Danıştay açısından da çok büyük bir eksiklik ve çelişkidir. Eğer ben davayı kaybettiğiysem, ortada bir haksızlık varsa bana hiçbir hak vermemeleri gerekirdi. Manevi tazminatı da vermeleri gerekirdi. AİHM’nin kararın üstüne karar Danıştay vermez diye biliyordum, ancak veriliyormuş” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Davaya 3040 bin lira harcadı
Yılmaz öğretmen yaklaşık 20 yıllık süreçte sabırla çetin bir mücadele verdi. Bu uzun süreçte Danıştay, AİHM’de kazandığı davanın karşılığını bin lira olarak uygun gördü. Sürecin uzun yıllar sonunda eline neredeyse hiçbir şeyin geçmemesinden dert yanan öğretmen Abdullah Yılmaz, bu zaman zarfı içerisinde harcadığı paralardan dolayı da mustarip olduğunu sözlerine ekledi. Mağdur öğretmen Yılmaz; “Bin lira gibi komik bir rakam öderken, ben bu davaya 3040 bin liraya yakın para harcadım. Yani hukuki süreci takip edebilmek için bir devlet memuru olarak oğlan üstü zor süreçlerden geçtim. Kararların tercümesi bile bir dünya para tutarken, eğer ben haklıysam bin lira benim verdiğim mücadelenin ve uğradığım zulmün karşılığı asla olamaz. Alacağım esasen maddi tazminat da yaşadığım bu psikolojik baskıyı asla ortadan kaldırmayacak ancak ‘adalet yerini buldu’ diyeceğim” dedi.

“Gerekirse bir 20 sene daha mücadele vereceğim”
Son olarak davanın peşini bırakmayacağını belirten Yılmaz, yurt dışında adalet aramadan bu sürecin noktalanmasını temenni etti. Yılmaz, “Adaletin yerini bulmasını istiyorum. 13 Şubat tarihinde bize tebliği edilen Danıştay kararına 15 günlük süreç içerisinde itiraz ettik. Eğer yaptığımız bu itiraza olumlu cevap alamaz isek, Anayasa Mahkemesine başvuracağız. Eğer Anayasa Mahkemesinde alamazsak belki yine, ömrümüz yeter mi bilmiyorum, bir 20 yıl daha mücadele vermek üzere AİHM’ye galiba yeniden gideceğiz gibi gözüküyor. Ama temennim gitmememiz. Kendi ülkemizin adaletini güvenerek bu ülke içerisinde adaletin bulmamıza yargıçların yardımcı olmaları arzumuzdur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evinin odasını 7 bin kitaplı kütüphaneye çevirdi Yıllarca biriktirdiği kitaplara başkalarının da ulaşmasını sağlıyor İsteyen olursa kitabı evine kadar götürüp teslim ediyor 64 yaşındaki emekli Adnan Çakır: "Eğer belediyemiz yer verirse bunu halka açık büyük bir kütüphane haline getirmek istiyorum"
YEREL HABERLER Evinin odasını 7 bin kitaplı kütüphaneye ...
Eskişehir´de kısıtlamalarla koronavirüs vakaları düştü
YEREL HABERLER Eskişehir´de kısıtlamalarla koronavirüs vakaları ...
Otomobilin çarptığı Irak uyruklu kadın, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı Irak uyruklu kadın, hayatını ...
Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü
KUSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER KUSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı
Sarar soygunu davasında karar Sarar soygunu zanlıları 27’şer yıl hapis cezası aldı
YEREL HABERLER Sarar soygunu davasında karar Sarar soygunu zanlıları ...
Sarar çiftini soyan Moldovalı hizmetçi ve sevgilisine 27´şer yıl hapis
YEREL HABERLER Sarar çiftini soyan Moldovalı hizmetçi ve sevgilisine ...
Tepebaşı güvenliği sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Tepebaşı güvenliği sözleşme yeniledi
Eşini doğum gününde öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Eşini doğum gününde öldüren kocaya ağırlaştırılmış ...
Esnaf destekten kısmen memnun
YEREL HABERLER Esnaf destekten kısmen memnun
Kapalı olması gereken iş yerinde yemek yiyenlere 28 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kapalı olması gereken iş yerinde yemek yiyenlere 28 ...
Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan Başkan Kurt’u ziyaret etti
YEREL HABERLER Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan Başkan Kurt’u ...
Anadolu Üniversitesinden büyük başarı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesinden büyük başarı
ESOGÜ yapay doku ve biyomalzeme üretmeye hazırlanıyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Hava ve Uzay Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve NİTLlabs Direktörü Doç. Dr. Hasan Emre Aydın; "Biyouyumlu malzeme üretiminde patent aşamasındayız”
YEREL HABERLER ESOGÜ yapay doku ve biyomalzeme üretmeye ...
Gaspçı kardeş de tutuklandı
YEREL HABERLER Gaspçı kardeş de tutuklandı
Çoban arkadaşını öldürüp toprağa gömdü, cinayet 1 yıl sonra ortaya çıktı
YEREL HABERLER Çoban arkadaşını öldürüp toprağa gömdü, cinayet 1 yıl ...
Eskişehir’de kan donduran cinayet Jandarma 13 ay önce işlenen cinayeti titiz bir çalışma sonucu aydınlattı Cinsel saldırıda bulunduğu iş arkadaşı tarafından öldürülen şahsın cesedinden geriye kalan kemik parçaları 5 ay sonra bulundu Arkadaşını av tüfeğiyle öldürüp cesedini 1 kilometre sırtında taşıyarak gömen çoban suçunu itiraf etti
YEREL HABERLER Eskişehir’de kan donduran cinayet Jandarma 13 ay önce ...
Şarj aleti alırken akım değeri hayati önem taşıyor Telefoncu Korkmaz Sönmez: “Doğru şarj aleti kullanmazsanız verilerinizi bile kaybedebilirsiniz”
YEREL HABERLER Şarj aleti alırken akım değeri hayati önem ...
Tatlı ve tuzlu gıdalar sokak hayvanlarını ölüme kadar götürebiliyor Sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının ciddi bir sağlık sorunu ile karşı karşıya Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler: “Nasılsa ben yemiyorum bir hayvan yiyip karnını doyurur düşüncesi yanlış”
YEREL HABERLER Tatlı ve tuzlu gıdalar sokak hayvanlarını ölüme kadar ...
Eskişehir'de toplu iş sözleşmesi sevinci
YEREL HABERLER Eskişehir'de toplu iş sözleşmesi sevinci
TGF 62.Başkanlar Konseyi toplandı
YEREL HABERLER TGF 62.Başkanlar Konseyi toplandı
Tarladan 20 ton şeker pancarı çaldı
YEREL HABERLER Tarladan 20 ton şeker pancarı çaldı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı Takla atan otomobilin görüntüleri araç kamerasında
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle ...
Günyüzü'nde "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Günyüzü'nde "Kadınlar Hayata Küsmesin" projesi hayata ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X